Ограничават достъпа до Гребния канал заради Балканското първенство по гребане

Временно ограничават достъпа до определени зони на Гребния канал в Пловдив заради провеждането на Балканското първенство по гребане от 11 до 13 септември 2026 г.

На 11 септември следобед, както и на 12 и 13 септември от 7.30 до 14 ч., достъпът на външни лица до северната пешеходна алея на канала ще бъде изцяло ограничен. В зоната ще бъдат допускани единствено състезатели, треньори, организатори и съдии, ангажирани с провеждането на международното състезание.

Мярката е необходима заради риска от инциденти при преминаването на съпровождащите гонките треньорски автомобили. Ограничението цели да осигури безопасна среда както за участниците в първенството, така и за гражданите.

За периода 10-13 септември ще бъде ограничен и достъпът до канала за лодки, които не участват в състезанието, включително лодки на спортни клубове от Пловдив и други населени места.

Балканското първенство по гребане ще се проведе на Гребния канал в Пловдив в периода 11-13 септември 2026 г.