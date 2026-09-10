Времето в Пловдив на 10 септември 2026 г.

Предимно слънчево време очаква пловдивчани в четвъртък – 10 септември 2026 г. Според прогнозата максималните температури днес ще бъдат около 31-32 градуса, като най-топло ще бъде около 17-18 часа.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд, главно над масивите в Западна България ще се се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на отделни места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.