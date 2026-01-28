Изграждат нов учебен корпус към СУ „Паисий Хилендарски“

Нов учебен корпус към СУ „Паисий Хилендарски“ ще изгражда Община Пловдив. Предложение за проектирането на новата образователна сграда в двора на гимназията ще се гледа на сесията на общински съвет утре. Планираната инвестиция е близо 1,5 милиона евро- средства по програмата на Министерството на образованието.

Проектът ще включва 24 класни стани, актова зала и физкултурен салон. Те ще се намират на мястото на съществуващия физкултурен салон, който следва да бъда съборен. Реализирането на нов корпус на училището е необходимо за преминаването на едносменен режим на обучение, тъй като в момента учениците в СУ „Паисий Хилендарски“ учат на две смени