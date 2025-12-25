Европейската комисия представя българските евромонети

Европейската комисия публикува няколко кратки поста, представящи българската евромонета. Както всички останали, тя има унифицирана и национална страна, пишат от ЕК в последната си публикация.

Замисляли ли сте се някога защо евромонетите изглеждат така, както изглеждат?

Унифицираната страна изобразява карта на Европа или показва Европа спрямо Африка и Азия на глобус. Изобразени са и 12-те звезди, които символизират единството на Европейския съюз.

Националната страна представя уникалното културно наследство на съответната държава – от национални забележителности до емблематични символи на историята и идентичността.

В публикацията си от преди пет дни от ЕК обясняват символите на българските евромонети – кои са Паисий Хилендарски, св. Иван Рилски и Мадарският конник.

Изображения: European Commission – Economy and Finance

