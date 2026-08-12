Край на кутиите за пица с „вечни химикали“: новите правила за опаковките влизат в сила

Какво ще се промени за потребителите?

От 12 август 2026 г. в целия Европейски съюз започват да се прилагат новите правила за опаковките и отпадъците от опаковки. Регламентът PPWR въвежда общи изисквания за всички 27 държави членки и засяга компаниите, които произвеждат, внасят или продават опаковани стоки на европейския пазар.

Целта е да се намалят отпадъците, да се улесни рециклирането и да се ограничат вещества, които могат да представляват риск за здравето и околната среда.

Край на „вечните химикали“ в част от хранителните опаковки

Една от важните промени е ограничаването на пер- и полифлуороалкилните вещества – PFAS, известни като „вечни химикали“ заради изключителната им устойчивост в околната среда.

Те са използвани заради способността си да отблъскват мазнини и вода и могат да се срещнат при някои кутии за пица, опаковки за бърза храна, хартия за печене и опаковки за микровълнови пуканки.

Новите правила поставят ограничения върху използването им при опаковки, които са предназначени за контакт с храни.

Повече опаковки от един материал

Европейските правила насърчават преминаването към опаковки, които могат по-лесно да бъдат рециклирани. Това означава постепенно намаляване на сложните многослойни опаковки, при които са комбинирани например пластмаса, алуминиево фолио и хартия.

За бизнеса това означава необходимост от препроектиране на голяма част от опаковките и инвестиции в нови материали и технологии.

Ще знаем кой стои зад опаковката

Регламентът въвежда и по-ясни изисквания за информацията върху опаковките. Производителят или вносителят трябва да може да бъде идентифициран, така че да има проследимост и възможност за търсене на отговорност.

В следващите години предстои да бъде въведена и по-единна система за обозначаване на опаковките в ЕС, която да улеснява потребителите при разделното събиране.

По-малко пластмаса и по-малко „въздух“ в пратките

По-съществените промени ще се въвеждат постепенно до 2030 г.

Сред тях е ограничаването на излишното празно пространство в транспортните и търговските опаковки. При определени видове опаковки празното пространство ще бъде ограничено до максимум 50%.

Предвиждат се и ограничения за някои малки пластмасови опаковки за еднократна употреба – сред тях миниатюрните флакони с козметика в хотелите, най-тънките пластмасови торбички, както и определени пластмасови опаковки за пресни плодове и зеленчуци.

Промените ще струват пари

Новите европейски изисквания са насочени към намаляване на отпадъците, но ще имат и икономически ефект.

Производителите ще трябва да променят дизайна на част от опаковките, да използват други материали и да инвестират в нови производствени процеси. Браншови организации предупреждават, че тези разходи могат постепенно да се отразят и върху цените на някои опаковани стоки.

За потребителите промяната няма да настъпи изведнъж на 12 август. Регламентът започва да се прилага от тази дата, но голяма част от конкретните ограничения и забрани ще влизат поетапно през следващите години.

Така постепенно пазарът в ЕС трябва да премине към по-малко опаковки, повече материали, които могат да бъдат рециклирани, и по-малко ненужна пластмаса.