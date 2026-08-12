ХълмUP Youth Fest събира младите хора на Пловдив за 12 август

Младежкият хълм ще събере на 12 август млади хора от Пловдив за ХълмUP Youth Fest – фестивал, посветен на техните способности, идеи, таланти и различните начини, по които могат да развиват и изразяват себе си.

Събитието се организира по повод 12 август – Международния ден на младежта, от Младежка къща – Пловдив и Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ). Фестивалните активности ще бъдат разположени в пространствата на Младежка къща – Пловдив и Приключенски център „Младежки хълм“, а участието е безплатно.

ХълмUP Youth Fest е насочен основно към младите хора на възраст между 15 и 25 години и поставя във фокуса една проста, но важна идея – няма само един начин да бъдеш способен, активен и успешен млад човек.

Водна битка ще даде старт на фестивала

Фестивалният ден ще започне в 17:30 ч. пред Младежка къща – Пловдив с „Да полеем тепето“ – голяма лятна водна битка с водни пистолети и пръскалки.

Участниците могат да носят бански или втори чифт дрехи, както и собствен воден пистолет или пръскалка. Организаторите отправят специален призив да не се използват водни балони, за да не се замърсява природата на Младежкия хълм.

Осем станции за различни способности

Основната концепция на фестивала е вдъхновена от Теорията за множествените интелигентности на психолога Хауърд Гарднър, според която човешките способности не могат да бъдат сведени единствено до традиционното разбиране за интелигентност.

Между 19:00 и 21:00 ч. младите хора ще могат да преминат през осем интерактивни станции, посветени на различни способности – лингвистична, логико-математическа, пространствено-визуална, музикална, телесно-кинестетична, междуличностна, вътреличностна и натуралистична интелигентност.

Вместо лекции и теория участниците ще се изправят пред практически задачи, игри и предизвикателства. Те ще могат да общуват, да творят, да решават проблеми, да се движат, да работят в екип и да откриват способности, които понякога остават извън традиционните представи за успех.

Всеки, преминал през поне шест от осемте станции, ще може да участва и в томбола с награди.

През целия фестивал младите хора ще имат възможност да се срещат, да участват в игри и предизвикателства, да създават нови контакти и просто да прекарат една лятна вечер заедно.

ХълмUP Youth Fest има амбицията да превърне Международния ден на младежта не просто в дата от календара, а в реално пространство за младите хора на Пловдив – пространство, в което те могат да бъдат активни, любопитни, различни и свободни да покажат какво умеят.

„Защото младите хора не са проблем, който обществото трябва да решава. Те са хора с идеи, способности и енергия, които обществото трябва да чува, включва и подкрепя“, посочват организаторите.

На 12 август Младежкият хълм ще бъде именно такова място – за срещи, движение, творчество, музика, нови приятелства и откриване на собствените силни страни.