Прокуратурата пое пожара в Душото

Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за причиняване на пожар по непредпазливост на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив
Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство това, че по непредпазливост е запалено чуждо имущество със значителна стойност, собственост на ОУ „Душо Хаджидеков“ гр. Пловдив – престъпление по чл. 331 ал. 1 вр. чл. 330 ал. 1 от Наказателния кодекс.
Грешка при ремонт предизвикала пожара на „Душо Хаджидеков“ (ВИДЕО и СНИМКИ)
На 1 септември 2022 г., около 11,30 ч. е бил подаден сигнал на тел. 112 за възникнал пожар на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив.
Целият покрив на Душото гори (ГАЛЕРИЯ И ВИДЕО)
На място са пристигнали екипи на ПБЗН, намиращите се хора в училището са били евакуирани. Пожарът е бил овладян и угасен. Няма пострадали лица.
Добрата новина: Пожарът в ОУ „Душо Хаджидеков“ е потушен – ВИДЕО
По досъдебното производство са извършени действия по разследването – оглед на местопроизшествие, разпитани са свидетели. Предстои назначаването на пожаротехническа експертиза и след нейното изготвяне ще се преценява за повдигане на обвинение по горепосочения текст.
280 коментари
Greetings, I recently discovered a great online source for affordable pills. If you are tired of high prices and want affordable prescriptions, Pharm Mex is worth checking out. They ship to USA plus secure. Visit here: cheap antibiotics mexico. Regards.
To be honest, I just found a useful website to save on Rx. If you need ED meds without prescription, this store is worth checking. You get secure delivery to USA. Visit here: visit website. Good luck.
Hi, I just found a reliable international pharmacy where you can buy medications online. If you need antibiotics, this store is the best choice. They ship globally and huge selection. Visit here: Trust Pharmacy online. Take care.
Hello, Lately discovered a great Indian pharmacy to buy generics. For those looking for cheap antibiotics cheaply, this store is very reliable. It has wholesale rates worldwide. Visit here: read more. Good luck.
Hi all, I recently came across a useful source from India for cheap meds. For those looking for medicines from India cheaply, IndiaPharm is very reliable. You get lowest prices guaranteed. More info here: indian pharmacy. Hope it helps.
To be honest, Lately discovered a trusted resource to save on Rx. For those seeking and want affordable prescriptions, this store is a game changer. They ship to USA and very reliable. Check it out: https://pharm.mex.com/#. Cheers.
Hey everyone, I recently discovered an excellent online drugstore where you can buy generics online. For those who need safe pharmacy delivery, this store is very good. Secure shipping and it is very affordable. Check it out: https://onlinepharm.jp.net/#. Take care.
Hey everyone, I wanted to share an excellent online drugstore to order generics securely. If you need antibiotics, this site is highly recommended. Secure shipping plus it is very affordable. See for yourself: https://onlinepharm.jp.net/#. Good luck with everything.
Hey there, Lately came across a trusted website for affordable pills. For those seeking and need cheap antibiotics, this site is the best option. Fast shipping plus secure. Check it out: Pharm Mex Store. All the best.
Hi all, Lately came across a great Indian pharmacy to save on Rx. If you want to buy generic pills safely, IndiaPharm is very reliable. They offer fast shipping to USA. Take a look: India Pharm Store. Cheers.