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Тодор Лапков остава в ареста – страх го е от мъст

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:05ч, петък, 21 август, 2026
0 125 Преди по-малко от минута

Прокурор Светослава Пенчева, която наблюдава делото, настоя Тодор Лапков, обвинен в умишленото убийство на Митко Димитров в Съединение, да остане за постоянно в ареста.

Две обвинения и неясен мотив след убийството в Съединение

Защитата му – адвокатите Георги и Никола Карпаров – поддържа версията, че мъжът е действал при неизбежна самоотбрана. Според тях Димитров многократно е извършвал кражби и в нощта на инцидента е нахлул през прозореца в стаята на Лапков, започнал да го души, а след това посегнал към брадва. Тогава обвиняемият стрелял два пъти.

Пред съда Лапков е заявил, че не желае да бъде освобождаван и предпочита да остане в ареста, тъй като се страхува от отмъщение.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:05ч, петък, 21 август, 2026
0 125 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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