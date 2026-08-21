Тодор Лапков остава в ареста – страх го е от мъст

Прокурор Светослава Пенчева, която наблюдава делото, настоя Тодор Лапков, обвинен в умишленото убийство на Митко Димитров в Съединение, да остане за постоянно в ареста.

Две обвинения и неясен мотив след убийството в Съединение

Защитата му – адвокатите Георги и Никола Карпаров – поддържа версията, че мъжът е действал при неизбежна самоотбрана. Според тях Димитров многократно е извършвал кражби и в нощта на инцидента е нахлул през прозореца в стаята на Лапков, започнал да го души, а след това посегнал към брадва. Тогава обвиняемият стрелял два пъти.

Пред съда Лапков е заявил, че не желае да бъде освобождаван и предпочита да остане в ареста, тъй като се страхува от отмъщение.