Затварят ключови булеварди в Пловдив заради дербито Ботев – Локо

Заради провеждането на футболна среща между отборите на ПФК „Ботев“ – Пловдив и ПФК „Локомотив“ – Пловдив на стадион „Христо Ботев“, за времето от 18:00 ч. до 24:00 ч. на 08.04.2025 г. /сряда/ се въвежда нова организация на движението, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

В посочения часови диапазон се спира движението на пътните превозни средства, включително и на масовия градски транспорт по следните улици и булеварди:

бул. „Източен“ – в участъка от кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Санкт Петербург“

ул. „Богомил“ – в участъка от кръстовището с бул. „Източен“ до кръстовището с ул. „Лев Толстой“

ул. „Варшава“ – в участъка от кръстовището с ул. „Богомил“ до кръстовището с ул. „Славянска“

ул. „Лев Толстой” – в участъка от кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“ до кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза“.

Маршрутът на автобусни линии № 9, 10 и 36 от основния вътрешноградски транспорт, се променя както следва:

Линия № 9

Посока: ИЗК ,,Марица“ – ЖК „Тракия“ – А12

Бул. „Цар Борис III“, спирка №11 – Тунела Юг-запад, спирка №12 – Хотел „Тримонциум“, спирка №13 – Пловдивски университет, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №338-срещу Военна болница и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока

Бул. „Санкт Петербург“, спирка №219 – „Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №334 – бул. „Христо Ботев № 15“, спирка № 335 – Военна болница, десен завой по бул. „Цар Борис III“, спирка №44 – Байкал, спирка №45 – срещу хотел „Тримонциум“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 10

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“- А12

Бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка № 250 – срещу „Малката базилика“, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка № 123 – ТПК „Марица“, спирка № 124 – Полиграфия, спирка № 125 – Хладилника, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка № 362 – мебели „Виденов“, спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка № 217 – „Метро“, спирка № 218 – Технически университет, спирка №219 – „Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Менделеев“, спирка №252 – Военна полиция и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока

Бул. „Менделеев“, спирка № 258 – Мотоцентър, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №233 – Аграрен университет, спирка №234 – стадион „Локомотив“, спирка №235 – Парк „Лаута“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка № 433 – след „SPS“, спирка №361 бензиностанция „Шел“, ляв завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка №134 – бензиностанция „ЕКО“, спирка №135 – Траурен парк „Централен“ 1, спирка №136 – Траурен парк „Централен“ 2 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия №36

Посока: Кв. ,,Изгрев“ – Южен – Бул. ,,Ал. Стамболийски“

Бул. „Цариградско шосе“, спирка №133 – Училище „Стоян Белинов“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка №362 – мебели „Виденов“, спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №217 – „Метро“, спирка №218 – Технически университет, спирка №219 – ,,Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №334 – бул. „Хр. Ботев“ № 15 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока

Бул. „Христо Ботев“, спирка №338 – срещу Военна болница, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка № 233 – Аграрен университет, спирка № 234 – стадион „Локомотив“, спирка №235 – Парк „Лаута“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка №433 – след „SPS“, спирка №361 – бензиностанция „Шел“, десен завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка №126 – след бензиностанция „Шел“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.