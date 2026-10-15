Питат кога Община Пловдив ще си върне страницата Invest Plovdiv

Кога Община Пловдив ще си върне контрола върху фейсбук страницата Invest Plovdiv и какви действия са предприети за това? Тези въпроси отправят общинските съветници от групата на ПП–ДБ към кмета Костадин Димитров.

Питането е подготвено от Йоно Чепилски и е внесено съвместно с Добромира Костова, Владимир Славенски и Веселка Христамян. Те настояват администрацията да обясни как публичен канал за представяне на икономическия потенциал на града е бил преименуван на „Владимир Темелков“ и защо това положение продължава и след напускането на бившия заместник-кмет.

Темата не е нова. „Под тепето“ писа за случая още в началото на мандата, когато страницата Invest Plovdiv беше преименувана на името на Владимир Темелков. Вижте предишната ни публикация тук.

Според общинските съветници страницата е създадена, за да популяризира възможностите за инвестиции в Пловдив, местния бизнес и образователната инфраструктура. В позицията си те посочват, че за развитието ѝ са вложени експертен труд и професионален ресурс, а натрупаната аудитория е предназначена да работи в полза на града.

„Това не е лична страница, която Владимир Темелков е създал за себе си. Това е канал, изграждан за представянето на Пловдив“, заявява Йоно Чепилски.

Съветниците искат да разберат дали общинските профили в социалните мрежи са заведени като публични нематериални активи, кой е предоставил администраторските права върху Invest Plovdiv и на какво основание е било допуснато преименуването ѝ.

Те питат още дали администрацията е предприела правни, административни или технически действия за възстановяване на контрола, включително чрез Meta/Facebook. От кмета се очаква да посочи конкретен срок за връщането на страницата и дали ще бъде търсена отговорност, ако бъдат установени нарушения.

От ПП–ДБ настояват случаят да не приключва само с формален отговор, а да доведе до конкретни действия. Според тях са необходими и ясни правила за управлението на общинските страници в социалните мрежи, така че те да останат под контрола на администрацията независимо от хората, на които временно е поверено управлението им.