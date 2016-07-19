МУ след решението на ВАС: Комисията по допустимост е легитимна
Съответно всички решения за академични длъжности са легитимни, коментира зам.-ректорът проф. Виктория Сарафян
Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи, допълва тя
Проф. д-р Виктория Сарафян, зам.- ректор по Научна дейност в МУ, излезе с позиция от името на университета по решението, с което ВАС осъжда висшето учебно заведение. Проф. Сарафян отговори на нашите въпроси, пратени по служебната й електронна поща вчера. Тя не коментира самото осъдително решение на Върховния административен съд, а се спира на въпроса за легитимността на Комисията по допустимост.
МУ-Пловдив повече от 70 години гради авторитет и залага на високо качество в образованието и науката, включително и в изграждането на академични кадри. Запознати сме с решението на ВАС. Комисията, назначена със Заповед № Р- 555/07.04.2015 г., която визирате, е легитимна и в нито един съдебен акт съдът не е постановил решение за нелегитимност. Дори напротив, в мотивите си към горецитираното решение на ВАС, съдът приема следното: „Дори органът на висшето училище да създаде такава комисия за допускане на кандидатите като орган в помощ на научното жури, тя
следва да се ограничи само до формален преглед на изискванията за допустимост на кандидатите, но не и да извършва анализ за изпълнение на условията по чл. 29 от ЗРАСРБ“. Комисията е извършила точно това – формален преглед на документите, три от които не отговарят по съдържание на посочените в Правилника. Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи. Така се гарантира качествен подбор и се спестява време и средства на университета, заявява проф. Сарафян.
Конкурсът ще продължи от етапа на заседание на комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса. Отново повтаряме, че съдът не е прогласил нелегитимност на комисията, поради което следва, че всички решения за академични длъжности са легитимни, допълва зам.-ректорът. Като смята, че сме отправили некоректни внушения в заглавието и в информацията си. Принципите за оценка на кандидатите са ясно разписани в Правилника на МУ- Пловдив и комисиите по отделните конкурси се придържат стриктно към тях, се казва в позицията й.
Приоритет на университета е развитието на научната дейност и подкрепата на докторантите, което налага високи критерии, към които се придържаме. Критериите за участие в конкурс за заемане на академични длъжности не позволяват толериране на един кандидат за сметка на друг, а предлагат основа за обективна оценки, в случай на коректно подадени документи. Освен това, обръщаме внимание на факта, че добрата практика налага в правилниците и на останалите Медицински университети наличието на такава комисия, която функционира рутинно при всички конкурси. С оглед на коректност, Ви призоваваме към точен и правилен прочит на съдебните актове.
1 887 коментари
Cor Pharmacy CorPharmacy Cor Pharmacy
В чем растворял 203??? У меня ихний 203 в спирте не получилось расстворить даже при нагреве, пришлось ацетон использовать! На счет качества с тобой согласен – 5! купить скорость, кокаин, мефедрон, гашиш ага в осадок выпадает в спирте это верно, но если после выпадания в осадок добавить 646 в спирт и все будет гуд. Кстати 250 также при перегреве выпадает в осадокЗаказ Оплачен!! Жду посылку!! Как все прийдет сразу отпишу + фото!!
Go to our site right now — https://www.apelsin.su/
Официальный промокод мелбет при регистрации даёт возможность получить бонус на первый депозит в размере до 50 000 рублей, либо фрибет 30EUR. Промокод проверен и актуален, работает только в офшорной версии бк Мелбет в 2026 году. Букмекерская контора Мелбет пользуется популярностью, славится щедростью, поскольку вознаграждает новых пользователей, впервые зарегистрировавших на портале, и постоянных беттеров. В большинстве случаев награды в виде промокодов – специальных комбинаций, требующих активации. Благодаря промокод Melbet на сегодня можно получить увеличенный бонус, главное – правильно использовать буквенно-цифровое сочетание. Бонус не является безвозмездным подарком от букмекера. Чтобы получить возможность вывода денежных средств, беттеру предстоит выполнить ряд условий. Что обеспечивает промокод в Мелбет, как активируют, доступные бонусы при регистрации на сегодня, условия и правила отыгрыша – подробно рассмотрим в обзоре.
CorPharmacy CorPharmacy CorPharmacy
к скольки микс делать,чтоб прикуренных перло? купить Кокаин, Мефедрон, Экстази В таком же духе гоу)хуясе надо было сначало уточнить а что брали хоть? ио названижю вещества
best rated canadian online pharmacy https://corpharmacy.xyz/# CorPharmacy