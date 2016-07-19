МУ след решението на ВАС: Комисията по допустимост е легитимна
Съответно всички решения за академични длъжности са легитимни, коментира зам.-ректорът проф. Виктория Сарафян
Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи, допълва тя
Проф. д-р Виктория Сарафян, зам.- ректор по Научна дейност в МУ, излезе с позиция от името на университета по решението, с което ВАС осъжда висшето учебно заведение. Проф. Сарафян отговори на нашите въпроси, пратени по служебната й електронна поща вчера. Тя не коментира самото осъдително решение на Върховния административен съд, а се спира на въпроса за легитимността на Комисията по допустимост.
МУ-Пловдив повече от 70 години гради авторитет и залага на високо качество в образованието и науката, включително и в изграждането на академични кадри. Запознати сме с решението на ВАС. Комисията, назначена със Заповед № Р- 555/07.04.2015 г., която визирате, е легитимна и в нито един съдебен акт съдът не е постановил решение за нелегитимност. Дори напротив, в мотивите си към горецитираното решение на ВАС, съдът приема следното: „Дори органът на висшето училище да създаде такава комисия за допускане на кандидатите като орган в помощ на научното жури, тя
следва да се ограничи само до формален преглед на изискванията за допустимост на кандидатите, но не и да извършва анализ за изпълнение на условията по чл. 29 от ЗРАСРБ“. Комисията е извършила точно това – формален преглед на документите, три от които не отговарят по съдържание на посочените в Правилника. Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи. Така се гарантира качествен подбор и се спестява време и средства на университета, заявява проф. Сарафян.
Конкурсът ще продължи от етапа на заседание на комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса. Отново повтаряме, че съдът не е прогласил нелегитимност на комисията, поради което следва, че всички решения за академични длъжности са легитимни, допълва зам.-ректорът. Като смята, че сме отправили некоректни внушения в заглавието и в информацията си. Принципите за оценка на кандидатите са ясно разписани в Правилника на МУ- Пловдив и комисиите по отделните конкурси се придържат стриктно към тях, се казва в позицията й.
Приоритет на университета е развитието на научната дейност и подкрепата на докторантите, което налага високи критерии, към които се придържаме. Критериите за участие в конкурс за заемане на академични длъжности не позволяват толериране на един кандидат за сметка на друг, а предлагат основа за обективна оценки, в случай на коректно подадени документи. Освен това, обръщаме внимание на факта, че добрата практика налага в правилниците и на останалите Медицински университети наличието на такава комисия, която функционира рутинно при всички конкурси. С оглед на коректност, Ви призоваваме към точен и правилен прочит на съдебните актове.
1 507 коментари
Млять, не хватает нервов, 2 дня уже пытаюсь через асю связаться с продавцом и всё безрезультатно.Ладно бы вообще не ответил, ато написал что ок и не счета куда делать перевод,и ничего. купить Кокаин, Мефедрон, Экстази
Та не, не стоит оно того. Надо отдать должное магазину, посылка пришла, без проблем. купить Мефедрон, Бошки, Марихуану
Перейди на сайт компании > http://www.google.co.ao/url?q=https://bergkompressor.ru/news/artcles/?1xbet_promokod_pri_registracii_bonus_5.html
Длительность не меньше, чем у CHM-400F (AKB48F), эффект – задумчивее ) купить скорость, кокаин, мефедрон, гашиш
http://prednexamed.com/# Prednexa Med
Мир вам! купить скорость, кокаин, мефедрон, гашиш
1xBet промокод 2026 Промокод 2025 года на http://www.google.as/url?q=https://bergkompressor.ru/news/artcles/?1xbet_promokod_pri_registracii_bonus_5.html позволяет получить бонус 100% до 32 500 рублей для всех зарегистрированных пользователей.