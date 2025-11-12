Три мощни слънчеви изригвания се насочват към Земята

Три изхвърляния на слънчева плазма, известни като изхвърляния на коронална маса (CME), се движат към Земята и през следващите нощи могат да предизвикат впечатляващи сияния над северната половина на Съединените щати – дори много по на юг от обичайното.

По данни на Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA), в понеделник вечерта (11 ноември) е отчетена слаба полярна активност, но в сряда и четвъртък (12 и 13 ноември) Северното сияние може да бъде видимо чак до северна Калифорния и Алабама.

Трите изригвания произлизат от активна слънчева област – AR4274, която в момента е насочена към Земята. Първите две са били предизвикани от мощни X-клас изригвания (X1.7 и X1.2), а третото – най-интензивното досега за 2025 г. – е регистрирано на 11 ноември сутринта след гигантско X5.1 изригване. То е причинило временни прекъсвания на радиовръзките над Европа и Африка, съобщава Space.com.

Според NOAA, огромното количество плазма, изхвърлено при последното изригване, се очаква да достигне Земята на 12 ноември. В комбинация с предходните две изригвания това може да доведе до сериозни смущения в магнитното поле на планетата. Агенцията прогнозира геомагнитна буря от ниво G4 – второ по сила в нейната скала.

Подобни бури могат да причинят смущения в електропреносните мрежи, радиовръзките и GPS системите, но не представляват заплаха за хората. За повечето наблюдатели последствията ще се ограничат до зрелищни небесни гледки.

Експертите съветват желаещите да видят сиянието да потърсят тъмно място, далеч от градските светлини, и да дадат на очите си около 20 минути за адаптация. Не е необходимо специално оборудване, а цветовете често изглеждат по-ярки през камера или телефон.

Специалистите припомнят, че в момента Слънцето е в пиковата фаза на своя 11-годишен цикъл на активност – т.нар. слънчев максимум, което обяснява зачестилите изригвания и геомагнитни смущения.