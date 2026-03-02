Тръмп: Операцията срещу Иран може да продължи около месец

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военните действия срещу Иран може да продължат още няколко седмици. По думите му конфликтът вероятно ще се развие в рамките на приблизително месец, макар да е възможно операцията да приключи и по-рано.

В изявление пред британски медии Тръмп посочи, че въпреки бойните действия Вашингтон не изключва възможността за нови разговори с Техеран, без да уточнява дали такива преговори са планирани в близко бъдеще.

Американският държавен глава подчерта, че Съединените щати ще отговорят на атаките, при които загинаха трима американски военнослужещи, и даде знак, че започналите военни операции ще продължат. Той допусна и вероятността от нови загуби сред американските сили.

Според Тръмп при ударите са били поразени стотици цели, включително обекти на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и системи за противовъздушна отбрана. По думите му са извадени от строя и няколко военни кораба, както и военноморски обект.