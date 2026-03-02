ВластНовини

Тръмп: Операцията срещу Иран може да продължи около месец

09:23ч, понеделник, 2 март, 2026
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военните действия срещу Иран може да продължат още няколко седмици. По думите му конфликтът вероятно ще се развие в рамките на приблизително месец, макар да е възможно операцията да приключи и по-рано.

В изявление пред британски медии Тръмп посочи, че въпреки бойните действия Вашингтон не изключва възможността за нови разговори с Техеран, без да уточнява дали такива преговори са планирани в близко бъдеще.

Американският държавен глава подчерта, че Съединените щати ще отговорят на атаките, при които загинаха трима американски военнослужещи, и даде знак, че започналите военни операции ще продължат. Той допусна и вероятността от нови загуби сред американските сили.

Според Тръмп при ударите са били поразени стотици цели, включително обекти на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и системи за противовъздушна отбрана. По думите му са извадени от строя и няколко военни кораба, както и военноморски обект.

