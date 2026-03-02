Ограничават движението през Шипченския проход за 3 март

От тази вечер се въвеждат временни ограничения за движението през Шипченския проход заради честванията на националния празник. От 20:00 часа днес до 18:00 часа на 3 март ще бъде спряно двупосочното транзитно преминаване по пътя Габрово – връх Шипка – Казанлък, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Транзитният трафик ще бъде насочен през Прохода на Републиката по маршрута Русе – Велико Търново – Дебелец – Проход на Републиката – Гурково и обратно. Шофьорите от област Габрово и Северозападна България могат да използват маршрута Габрово – Трявна – Белица – Вонеща вода – Проход на Републиката. За пътуващите от област Стара Загора движението ще се пренасочва през Калофер – Казанлък – Гурково – Проход на Републиката, като отклонението ще става при пътен възел „Мъглиж“.

Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт.

Специална организация на 3 март

За участниците в тържествата на връх Шипка на 3 март ще бъде въведена временна организация на движението. От 6:00 до 12:30 часа автомобилите ще се движат еднопосочно от Габрово и Казанлък към върха, като паркирането ще се извършва по указания на полицията.

От 12:30 до 18:00 часа движението ще бъде еднопосочно в обратната посока – от връх Шипка към Габрово и Казанлък.

От Пътната агенция призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и пътната сигнализация и да избягват рискови изпреварвания.

Тази година домакин на националните чествания по повод 148-ата годишнина от Освобождението е община Казанлък. Празничната програма започва още днес с тържествена заря-проверка на площад „Севтополис“.

Снимка: АПИ