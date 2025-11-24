ГрадътКварталиКриминалеНовини

Задържаха извършители на побой в квартал „Столипиново“

След усилена работа криминалисти от Шесто РУ разкриха и задържаха извършители на побой в квартал „Столипиново“.

Разследването започнало около 22.30 ч. в сряда по сигнал от тел. 112, че 49-годишен мъж е с нанесена средна телесна повреда в резултат на получени удари от няколко непознати. В хода на разследването станала ясна самоличността участниците във физическата саморазправа – четири момчета на възраст между 17 и 21 години. С полицейски заповеди те са били задържани в районното управление.

Материалите по образуваното досъдебно производство са внесени в прокуратурата.

