Засилен контрол над тировете в Пловдивско

Един претоварен тежкотоварен камион е установен при започналата засилена акция за контрол на тежкотоварния трафик в Пловдивска област. Нарушението е констатирано на пътя Пловдив – Пещера след проверка с мобилен кантар, а на водача е съставен акт.

Това съобщи ст. инспектор Атанас Тотков от сектор „Пътна полиция“ – Пловдив. В съвместната операция участват служители на „Пътна полиция“, Районното управление в Стамболийски, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Освен за претоварване, инспекторите проверяват техническата изправност на камионите, състоянието на гумите, документите на превозните средства и спазването на задължителните почивки от страна на шофьорите.

От началото на акцията в 7:30 часа до момента са проверени 10 тежкотоварни автомобила. Съставени са и седем фиша за технически неизправности на моторни превозни средства. Санкционирани са още двама водачи – единият за непоставен предпазен колан, а другият за управление с изтекъл срок на свидетелството за управление.

Паралелно с проверките на тежкотоварните автомобили контролните екипи инспектират и мотоциклети, както и таксиметрови автомобили.