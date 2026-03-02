Арт пространството на галерия „SIGNA“ на ул. „Хр. Г. Данов“ 11 ще се превърне в сцена за най-новите творчески търсения на известната пловдивска художничка Снежана Фурнаджиева. Експозицията, озаглавена „Духовни портали“, представя 20 платна, изпълнени в акрилна техника. Откриването е днес – 2 март 2026 г. от 18:00 часа.

Снежана Фурнаджиева е сред разпознаваемите имена в артистичния живот на града под тепетата. Дългогодишен член на Съюза на българските художници и бивш председател на Дружеството на пловдивските художници, тя има съществен принос за утвърждаването на организацията като едно от най-активните арт-обединения в страната.

Символичен детайл е, че именно с нейна изложба – съвместно със скулптора Веселин Ламбрев – галерия „SIGNA“ поставя началото на своята дейност. И до днес художничката остава важен партньор на пространството, включително с експертния си опит в експонирането на изкуство.

Родена в Пловдив през 1952 г., Фурнаджиева е възпитаник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Професионалният ѝ път включва преподавателска дейност в Българо-унгарската езикова гимназия в Будапеща, както и работа като експерт по рисуване към Регионалния инспекторат на МОН в Пловдив. Тя е носител на десетки отличия от национални конкурси по дизайн.

Творческата ѝ биография включва над 35 самостоятелни изложби, девет от които в чужбина, както и участие в множество национални форуми. Нейни картини са притежание на галерии и частни колекции в София, Виена, Париж, Лондон, Рим и Стокхолм.

Критиците определят живописта ѝ като пътешествие през цветове и символи. В платната ѝ съжителстват древни кодове и християнски канонични знаци, представени чрез динамични пластични форми и съвременни техники. Творбите носят философски заряд и насочват към вечния стремеж на човека към полет и духовна чистота.

„Духовни портали“ обещава да пренесе зрителите в по-ярък и наситен свят, където материалното отстъпва пред силата на знанието и вярата.