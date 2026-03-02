Какво представлява „друсаният чай“, който вече взема жертви

26-годишен мъж е починал рано тази сутрин в бургаския квартал „Победа“, след като е употребил т.нар. „друсан чай“. Според първоначалната информация младият мъж е получил тежък гърч и е бил открит в безпомощно състояние, а въпреки опитите за помощ е починал на място. Случаят отново поставя въпроса за разпространението на този особено опасен наркотик.

Какво е „друсан чай“

Под името „друсан чай“ се разпространява евтин синтетичен наркотик, който представлява изсушена растителна маса, напоена с различни химически вещества. Най-често тя се обработва със силни синтетични субстанции и токсични препарати, което прави крайния продукт непредвидим и изключително опасен.

По данни на експерти при приготвянето му често се използват вещества като ветеринарни упойки и агресивни почистващи препарати, включително белина и други химикали. Комбинацията от тези съставки може да доведе до тежки отравяния, гърчове, загуба на съзнание и дори смърт.

Евтин и особено рисков наркотик

„Друсаният чай“ се разпространява основно сред млади хора, тъй като е сравнително евтин и лесно достъпен. Именно това го прави особено рисков – потребителите често не знаят какви вещества съдържа конкретната доза.

Според специалисти дори малко количество може да предизвика тежка реакция на организма, а системната употреба увеличава значително риска от фатални последици.

Опасна тенденция

Случаят в Бургас е поредният инцидент, свързан с употребата на „друсан чай“. През последните месеци органите на реда са разкрили няколко нелегални места за приготвяне на наркотика, което показва нарастващото му разпространение.

Експертите предупреждават, че заради неизвестния състав и силната токсичност „друсаният чай“ е сред най-опасните синтетични наркотици, появили се през последните години.