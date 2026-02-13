Новият шеф на Районния съд стъпи в длъжност

Новоизбраният председател на Районния съд в Пловдив Панайот Велчев встъпи в длъжност днес. Той пое функциите на Административен ръководител на церемония в съдебната палата.

Съдия Панайот Велчев бе избран за шеф на РС- Пловдив след единодушно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 27 януари. Основен мотив за кандидатурата му бе силната колегиална подкрепа- той бе номиниран от мнозинството от своите колеги в съда в резултат на неговите професионални и морални качества.

Съдия Панайот Велчев е магистрат с над 13 години стаж в органите на съдебната власт и е с придобит ранг в съдебната система „съдия в Апелативен съд“. Завършил е висшето си юридическо образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. След обучението си в НИП е назначен на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, като за период от време е бил командирован да изпълнява длъжността „съдия“ в РС – Асеновград. От 2015 г. официално става част от съдийския състав на РС – Пловдив, където и до днес правораздава в „Наказателно отделение“ .