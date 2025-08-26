Марихуана, и по-точно активната съставка тетрохидроканабинол, е открита в кръвта и урината на 18-годишния младеж Никола Бургазлиев, врязал се с АТВ в пешеходната зона и ударил пловдивско семейство и хотелски служител в Слънчев бряг. Информацията съобщи пред медиите окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

Това може да преквалифицира обвинението срещу 18-годишния от неумишлено в умишлено. От държавното обвинение уточниха, че от камерите в района се добива пълна представа за това как се е случил инцидента. Предстои и техническа експертиза, за да се установи дали има и технически причини, за да се стигне до случая.

Сведения е дало и момичето, което се е возило заедно с 18-годишния Бургазлиев, но е потвърдила казаното от самия него, като тепърва предстои и да се проведе самият разпит.

Инцидентът стана преди две седмици, когато Никола Бургазлиев се вряза с АТВ в тротоар в Слънчев бряг и помете 35-годишната Христина и синът ѝ Мартин, и двамата в много тежко състояние, и още две деца на 6 и 12 години.