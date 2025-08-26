На кои 7 места в Пловдив ще има камери за скорост?

Първите седем общински камери в Пловдив, които ще засичат превишена скорост, ще работят на някои от най-невралгичните пътни отсечки в града. Бяха избрани локациите, на които те ще ловят нарушителите. Те са подбрани правилно, тъй като са сред местата, на които шофьорите настъпват най-много газта, където има най-голяма опасност от инциденти и най-често джигити се правят на състезатели в градски условия.

Камерите ще дебнат на източното платно на бул. „Васил Априлов“ към моста на УХТ, което в момента се преасфалтира, на бул. „Цар Борис III Обединител“, в отсечката от Тунела до кръстовището на Чифте баня, зоната пред езиковите гимназии на бул. „България“, северното платно на Цариградско шосе, бул. „Санкт Петербург“ в района на общежитията на ТУ, бул. „Руски“ и подлеца на „Гладстон“.

Пет от местата за камери за по предложение на КАТ, а две от локациите са по настояване на общинското ОКТ, което има най-добър поглед върху случващото се по пловдивските булеварди благодарение на системата си за наблюдение на кръстовищата.