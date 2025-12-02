30 хиляди души на протест срещу властта, Бойко Борисов и Делян Пеевски… и нито един боклук. Така изглеждаше площад Съединение след вчерашното най-масово от 90-те години насам недоволство в Пловдив.

Активистът Павел Начев, който водеше множеството заедно с един от организаторите Калоян Калинин, се върна на площад Съединение след края на шествието, за да заснеме начина, по който изглеждаше той след събирането на толкова много хора.

Ето какво написа Павел Начев:

„Вчера вечерта минах през площада, на който по-рано се бяха събрали десетки хиляди пловдивчани. Освен някой и друг случаен фас, нямаше никакви други боклуци на мястото, на което до преди броени часове е имало повече хора, отколкото когато и да е било в последните десетилетия. Всички сме били на концерти и други масови мероприятия и знаем какво остава, след като такава маса хора се събере на едно място. Това обаче явно не беше маса. Това бяха граждани, пловдивчани, народ. Културни, уважителни един към друг и искащи обществени отношения на съвсем друго ниво от сегашното.

Това е протестът.

А кадрите със запалените кофи, които ви дават по телевизията, са от нарочни провокации, нямащи общо с протеста. Може да са малко, но има и хора, които за жалост още получават мнозинството от информацията си от телевизора. Направете така, че да им обясните как и защо телевизора лъже и изопачава най-големия мирен национален граждански протест от 90-те години насам„.