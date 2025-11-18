Херо желае да завърши кариерата си в Ботев

Новият старши треньор на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров-Херо пое ръководството на тима и даде първата си пресконференция днес. Той заяви, че желае да завърши кариерата си именно на Колежа.

“ В последните няколко години съм имал няколко предложения от Ботев (Пловдив). Поради една или друга причина не се е стигало до моето идване. В един момент бях “господин за един ден”. През тези години тези покани ми показаха уважение. Когато последният път получих тази покана и виждайки какво е желанието на ръководството за изграждането на един европейски отбор, аз се съгласих. Знаейки, че в момента ситуацията е доста тежка. Имаше възможност този отбор да не съществува. Трябваше да се прави селекция в рамките на няколко дни“, коментира Димитър Димитров, цитиран от официалния сайт на Ботев.

Той допълни, че е съвсем нормално да се допускат неточности в селекцията, но вярва в бъдещето, възможностите и ръководството. Според него има голям шанс да се изгради един сериозен отбор.

„Много е тежка ситуацията. На базата на това, че са допуснати неточности в селекцията, първо трябва да се освобождават хора. На мен ще ми трябват поне няколко човека, за да повдигна нивото на нашия отбор. Работя по този въпрос и се надявам зимната подготовка да влязат няколко души на определени позиции. Сега има определен дисбаланс в състава“, допълни Херо.

„Когато видя някакви нередности, ще реагирам. Притеснявам се единствено за наказанията. Съдиите трябва да имат предвид, че аз няма да търпя неточности и подмолни действия срещу нашия отбор“, подчерта новият наставник на жълто-черните.

„Щабът, с който разполагаме, е достатъчен за мен. Не ми трябват повече хора. Скоро ще излезем с информация за поста спортен директор. Човек, с когото трябва да имаме еднакви разбирания. Нито има време за селекция, нито познавам всички футболисти. Моята работа ще бъде основно след Нова година, когато сглобим някакъв отбор. Тогава може да се види ролята на един треньор. Това изисква доста време. Философията на Ботев винаги е била да играе офанзивен футбол. Тази година ще боледуваме. Не мога да обещая неща, които ще се случат, защото ще бъде нереално. Да дадем основата на следващата година, в която да се борим за евротурнирите“, каза още на първата си пресконференция като треньор на тима Димитров.

„Във футбола човек никога не трябва да казва никога. Моето желание е да завърша тук треньорската си кариера“, обяви Херо.