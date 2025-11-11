Санират многоетажна сграда в район „Централен“

Започва енергийното обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. „Шести Септември” № 203-205 по етап 1 на Програмата за устойчиво енергийно обновяване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Сградата с 48 домакинства и е една от одобрените за саниране от район „Централен“ по Етап I.

Следващите 5 месеца фирмата изпълнител следва да изолира външните ограждащи конструкции, подовете и покрива на сградата. Ще бъде подменена и неефективната и неподменена до момента дограма и ще се внедри LED осветление в общите части на сградата.

Дейностите включват още ремонтни дейности в изпълнение на неотложните мерки, предписани в техническото обследване и паспорт на сградата, с оглед постигане на цялостното й обновяване.

След прилагане на предвидените енергоспестяващи мерки, жилищната сграда ще има 72.2% спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия, ще достигне клас на енергопотребление „В“ и годишно намаление на емисиите на CO2 с 278.9 т./г.

Район „Централен“ има одобрени пет сгради и по Етап II от процедурата, работата по които ще започне в началото на следващата година.