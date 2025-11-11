Кабинетът реши да се разшири пътят Асеновград-Смолян

Правителството обяви, че ускорява реализацията на четирилентовия скоростен път между Асеновград и Смолян, считан за ключов за транспортната свързаност и икономическото развитие на Родопите.

Темата беше обсъдена на работно съвещание на премиера Росен Желязков с председателя на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков, народните представители от Смолян Красимир Събев и Халил Летифов, както и с представители на местната власт.

„Пътят Асеновград – Смолян е жизненоважен за достъпа, туризма и бизнеса в Родопите. Ще направим всичко необходимо той да се реализира в най-кратки срокове,“ заяви премиерът Желязков.

В срещата участваха още кметът на Смолян Николай Мелемов, областният управител Захари Сираков, министърът на регионалното развитие Иван Иванов и председателят на УС на АПИ Йордан Вълчев.

От страна на държавата беше поет ангажимент за бързо изпълнение на проекта. От 2026 г. започват процедурите по възлагане, като в първия етап се предвижда частично разширяване с трета лента и обход на Чепеларе.

Паралелно ще се изготви технически проект за пълното разширяване на трасето до четири ленти, което ще превърне маршрута в модерен скоростен път.

Според участниците в срещата подобрената транспортна инфраструктура ще стимулира инвестиции, ще подпомогне развитието на туризма и ще създаде нови работни места в региона.