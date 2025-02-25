Владислав Христов чете в Литературен салон Spirt&Spirit

Литературен фестивал „Пловдив чете„, литературен салон „Spirt & Spirit„, издателство „Ерго“ и клуб „Петното на Роршах“ Ви канят на литературно четене на Владислав Христов. Той ще гостува в Литературен салон Spirt&Spirit на 25 февруари 2025 г. Ще чуем текстове от последната му стихосбирка, „Пойни птици“, както и от предстоящата – „Маслен нос“. Заповядайте на едно съкровено литературно четене!
–––––––––
Война, мир, насилие и безпътица са темите, които Владислав Христов извежда на преден план в новата си книга. Птиците и хората са противопоставяни, сравнявани и изследвани чрез умело-начупени линии, които наслагват щрих след щрих, метафора след метафора. Тази поезия натъжава, просветлява и помага за изравняването на силите.
– Катерина Стойкова
Тази книга „ухае на барут и мащерка“. Тя се вглежда в живата природа около нас, а и в нас самите със скептицизъм и ирония. Неочакваното в нея е, че открива мириса на барут и в уж идиличното царство на мащерката, но човешкият свят сякаш трайно е навлякъл войнишката униформа, за да не го сбъркат с пойните птици. Един мъдър и чувствителен homo sapiens се движи замислено между нас и тях и има важни новини за всички ни.
– Александър Шурбанов
Жак Превер обясни как се рисува портрет на птица, а Владислав Христов е научил това много добре. Книгата му е доказателство, че пътят на птиците може да донесе красота и знание, утеха и надежда, но най-вече урок по спокойствие и мир. Крайно време е хората да се променят, защото краят може да се окаже прекалено близо за всеки един от нас, читателите на тази брутално нежна в силата си поезия.
– Стефан Иванов
Пойните птици казват много, заедно с останалата дребна гад, кръстосващи света и превръщащи го естествено и без усилия, в стихове. Войната е още по-зловеща, тя е част от тяхното съществуване или смърт. Един неуморен и неуморим поглед към техния свят, и към своя, без да досажда на песните им. Макар понякога да са крясъци или само звуци. Поглед, който се превръща в спасение, дава възможност да оцелеем, въпреки жестокостите и всекидневните трагедии на дребните и често незабележими същества в съобщество с не по-значителни човеци.
– Палми Ранчев
––––––––––
Владислав Христов е роден през 1976 г. в гр. Шумен. От 2018 година живее в Пловдив и работи като журналист и фотограф. Негова поезия е публикувана във влиятелни литературни издания. Носител е на отличия в националните конкурси: За кратка проза на LiterNet & RunsMagazine (2007), за Хайку на свободна тема (2010), Добромир Тонев (2015), Славейкова награда (2015), Международния конкурс за хайку – Cherry blossom (2011), голямата награда “Basho-an” (2020) на Музея Башо, Токио, първо място на конкуса „Аkita” ( 2021) Япония. В продължение на осем години е в класацията на 100-те най-креативни хайку автори в Европа. Член e на Световната Хайку Асоциация и на „The Haiku Foundation“.
Негови хайку са публикувани в изданията на Американската хайку асоциация „Frogpond“, Световния хайку клуб „World Haiku Review“, „Simply Haiku“, „The Heron’s Nest“, „Мodern Haiku“ и др. През 2016 г. хайку на Владислав Христов влиза в обучителната програма на университета Кумамото, Япония. Съставител е на първия учебник по хайку на български „Основи на хайку”. Текстовете му са превеждани на 18 езика. Тази пролет предстои издаването на новата му поетична книга “Маслен нос”.
––––––––––
Входът е свободен, а повече информация за събитието може да откриете тук: https://fb.me/e/4JHNLVIRr.
––––––––––
В програмата на Литературен салон Spirt&Spirit през март очаквайте:
938 коментари
Chào cả nhà, bác nào muốn tìm chỗ nạp rút nhanh để cày cuốc Nổ Hũ thì tham khảo chỗ này. Uy tín luôn: https://homemaker.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Hi cac bac, ngu?i anh em nao c?n ch? n?p rut nhanh d? choi Da Ga thi xem th? ch? nay. Uy tin luon: https://pacebhadrak.org.in/#. V? b? thanh cong.
Hi các bác, ai đang tìm cổng game không bị chặn để gỡ gạc Game bài thì tham khảo địa chỉ này. Uy tín luôn: https://homemaker.org.in/#. Về bờ thành công.
Chao anh em, ai dang tim trang choi xanh chin d? cay cu?c Da Ga thi vao ngay con hang nay. Uy tin luon: https://gramodayalawcollege.org.in/#. V? b? thanh cong.
Chào cả nhà, ai đang tìm sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Đá Gà thì tham khảo địa chỉ này. Uy tín luôn: Dola789. Về bờ thành công.
Chao c? nha, n?u anh em dang ki?m nha cai uy tin d? g? g?c N? Hu thi xem th? d?a ch? nay. Uy tin luon: https://pacebhadrak.org.in/#. Chuc anh em may m?n.
Xin chào 500 anh em, bác nào muốn tìm nhà cái uy tín để cày cuốc Game bài thì xem thử trang này nhé. Không lo lừa đảo: nhà cái dola789. Chúc anh em may mắn.
Hello m?i ngu?i, bac nao mu?n tim trang choi xanh chin d? g? g?c Game bai thi xem th? trang nay nhe. Uy tin luon: Nha cai Dola789. Chi?n th?ng nhe.