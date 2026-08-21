Плащат за преместване в малък град: какви стимули предлага „Избирам България“

Финансови стимули ще бъдат предоставяни на хора, които решат да напуснат големите градове и да се преместят да живеят и работят в по-малки населени места. Мярката е част от „Избирам България“, като приемът на заявления по втория ѝ компонент се очаква да започне през есента.

Програмата е насочена към най-малко 1050 участници и техните семейства. Условието е кандидатите да са в трудоспособна възраст, да живеят в населено място с над 50 000 жители и да изберат работа и живот в населено място с под 50 000 жители.

Кандидатстването ще се извършва онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Какви пари могат да получат участниците?

Един от стимулите е помощ за преместване на покъщнината в размер до 480 евро. Сумата ще се възстановява след представяне на документи за направените разходи и при условие, че е запазена заетостта за общо осем месеца в рамките на една година.

Хората, които изберат населено място, в което нямат собствено жилище, ще могат да получават и 207,58 евро месечно за настаняване за период до една година. Средствата могат да бъдат използвани за наем, режийни разходи и интернет.

Предвидена е и транспортна помощ за хората, чието работно място се намира в друго населено място. Тя е 4,09 евро за всеки отработен ден и също може да се получава до една година.

Най-големият стимул – до шест средни заплати

Участниците ще могат да получат и еднократен финансов стимул за запазена заетост. Той ще бъде равен на шест средни работни заплати за страната за съответната година.

Средствата се изплащат след доказване на осем месеца сумарна заетост в рамките на една година. Самите кандидати трябва да намерят подходяща работа, но могат да използват и посредническите услуги на Агенцията по заетостта.

За семейства с деца под 18 години стимулът се увеличава според броя на децата. При едно дете се прилага коефициент 1,1, при две – 1,2, а при три и повече деца – 1,3.

Финансовите стимули няма да се изплащат на хора, които вече са започнали работа по други програми.

Общият бюджет на втория компонент на „Избирам България“ е 15 млн. евро. Мярката се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ със средства от Европейския социален фонд плюс.

Идеята на програмата е да насърчи хората, живеещи в големите градове, да се преместят в по-малки населени места, където да намерят работа и да създадат дом. Очаква се приемът на заявления да започне през есента.