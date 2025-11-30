Защо да използваме цифровото евро? Ползите за обикновения човек

Кой ще използва цифровото евро и как ще работи то?

Темата за цифровото евро продължава да предизвиква интерес и спорове. Най-важното, което трябва да се знае, е че използването му няма да бъде задължително. Всеки ще може сам да реши дали да го ползва.

Как ще се използва цифровото евро?

Процесът е прост:

Настройвате дигитален портфейл чрез банка или пощенска служба. Зареждате го чрез банкова сметка или пари в брой. Използвате го за плащания онлайн, в магазини или между хора.

Плащанията ще са моментални и защитени. Ще има и възможност за офлайн плащания, като при кеш разплащанията, без данни, съхранявани в банка.

Кой ще може да го използва?

Достъп ще имат:

жители и бизнеси в еврозоната;

хора, които временно пребивават или пътуват в ЕС;

граждани и компании извън ЕС — при наличие на определени споразумения с Европейската централна банка.

Ето обосновано, но разбираемо обяснение защо един обикновен човек би имал полза да използва цифровото евро:

1. Плащания навсякъде в Европа – без допълнителни такси

С цифровото евро ще можете да плащате еднакво във всяка държава от еврозоната – без значение дали сте в Германия, Испания, Италия или България (когато влезе в еврозоната).

Няма нужда от различни банкови приложения, валути или банкови такси за международни преводи.

2. Незабавни трансфери между хора

Прехвърляте пари на приятел или получавате плащане? То ще пристига веднага, дори през уикенд или по празници. ример: Давате 10 евро на приятел днес → той ви връща пари за секунди.

3. Плащане без интернет – като кеш, но дигитално

Една от особеностите е възможността да платите офлайн, например:

в планината,

в метро без обхват,

ако падне мрежата на банка.

Все едно носите пари в брой – но в телефона или картата.

4. По-висока защита на личните данни

При офлайн транзакциите информацията остава само между платеца и получателя – подобно на кеш плащане. При онлайн плащанията защитата ще бъде равностойна или по-висока от банковите стандарти.

Нито търговци, нито частни компании ще могат да използват данните за реклама или проследяване на покупки.

5. Без риск да „загубите“ парите си при фалит на банка

Цифровото евро е гарантирано от Европейската централна банка.

То не е частен продукт, приложени към банка, а официални пари – както банкнотите.

Ако банка фалира → цифровото евро остава ваше.

6. Полезно за хора без достъп до модерни банки

Някои хора не използват мобилно банкиране или нямат доверие на банки. С цифровото евро:

няма минимални такси,

няма месечни такси за обслужване,

може да се използва чрез карта или приложение според избора на потребителя.

Накратко: защо бихте го използвали?

Полза Какво означава за вас Безплатни или ниски такси Евтини плащания в ЕС Мигновени трансфери Пари за секунди Сигурност Гаранция от ЕЦБ Удобство Една система в цяла Европа Защита на личните данни По-малко наблюдение от частни фирми Достъпност Дори без интернет или банкова сметка

Цифровото евро не замества парите в брой или банковите карти, то просто предлага още един, по-модерен и удобен начин да плащаме.

Илюстрация: Активни потребители