Изкуство срещу стигмата: „Настроения 28 – Доброто в човека“

Пациенти от Центъра за психично здраве – Пловдив показват свои творби в традиционна годишна, благотворителна изложба

Експозицията докосва с искреността и таланта на своите автори – хора, за които изкуството е път към светлината

В галерия „Пловдив“ във фоайето на Общински съвет можете да се насладите на традиционната изложба на пациентите от Центъра за психично здраве – Пловдив. Откриването на експозицията под надслов „Настроения 28 – Доброто в човека“ събра художници, лекари, близки, приятели на Центъра и множество гости, за да отпразнуват силата на изкуството да обединява, вдъхновява и лекува.

Програмата по откриването бе изпълнена с поезия, песни и танци, създадени и изпълнени от пациенти на ЦПЗ, всички посветени на доброто, съпричастността и човечността. Топлата атмосфера и искрените емоции превърнаха празника в истинско тържество на духа.

Пловдивската художничка Светлана Желязкова поздрави участниците от името на местното Дружество на художниците и подчерта, че „това сътрудничество вече повече от десетилетие е протегната ръка към хората в неравностойно положение“.

Творбите, изложени в залата на ул. „Авксентий Велешки“ 20, впечатляват с яркост, динамика и силно изразена емоционалност – живопис, графика и приложно изкуство, вдъхновени от природата, личните истории и надеждата.

Особено вълнуващ момент от откриващото събитие, посветено на Международния ден на психичното здраве, бе награждаването на участниците в двата традиционни конкурса на Центъра – художествен и литературен. На него бяха отличени пациентите за техния талант и упорит труд. Всички автори получиха грамоти и символични награди като знак на признание и подкрепа.

А най-хубавата новина – още в деня на откриването в понеделник над 60% от творбите бяха откупени. Това е не само доказателство за високото ниво на изложените работи, но и ясен знак за приемането и оценката на хората с психични затруднения като активни и пълноценни творци.

Психичните разстройства засягат милиони хора по света, като всяка година все повече и повече от тях търсят професионална помощ. Въпреки нарастващата информираност, съществуват множество социални пречки, които възпрепятстват тези пациенти и затрудняват тяхната социална интеграция. Още по темата четете в статията Около 750 пациенти с психични разстройства се лекуват в Пловдив.

Изложбата „Настроения 28 – Доброто в човека“ може да бъде разгледана до 24 октомври в Галерия „Пловдив“. Входът е свободен.