Вижте как се роди UBC Sound & Cinema Studio – новият креативен оазис в сърцето на Пловдив

В днешния епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето ви отвеждаме на едно изключително място – стара стогодишна къща, съживена с нов дух и пълна с творческа енергия. Там двама ентусиасти – Миро „Jose“ Марков и Борис Попхристов – превръщат семейния дом в UBC Sound & Cinema Studio – пространство за звук, кино и всякакви форми на креативност.

UBC (Umbilical Cord) не е просто звукозаписно студио, а отворен хъб за творци, които искат да създават, записват, монтират и експериментират в автентична атмосфера, далеч от корпоративния гланц и близо до вдъхновението. Място, където можеш да работиш по проект „когато музата удари“ – дори в 2 през нощта.

В епизода ще видите как една бабина къща във вътрешен двор на „Гладстон“ се превръща в модерно студио с дух, мисия и характер. Миро „Jose“ Марков разказва за идеята, трудностите и мечтата да има в Пловдив място, което да събира хора с идеи, да им дава техника, пространство и увереност, че тук може да се прави истинско независимо кино, музика и изкуство.

Гледайте целия епизод на „В Капана“ и се потопете в атмосферата на новия креативен дом на Пловдив.



