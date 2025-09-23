Националните награди за принос в българската книжовна култура „Христо Г. Данов” бяха връчени снощи в Стария град. Церемонията откри зам.-министърът на културата и председател на журито Ашод Казарян, който връчи наградата в категория „Българско издателство“ на издателство „Колибри“. Номинирани бяха също издателствата „Просвета“ и „Рива“.

Неда Антонова стана победител в категория „Автор на българска художествена литература“ с книгата „Плодовете зреят нощем“ (Издателство „ИК Хермес“). Наградата бе връчена от заместник-кмета Пламен Панов, а от нейно име я прие издателят Стойо Вартоломеев.

Призът в Категория „Преводач на художествена литература“ бе за Йордан Костурков за превода му на „Старият антикварен магазин“ от Чарлз Дикенс (Издателство „Милениум Пъблишинг“). В тази категория участваха още Евгения Панчева за превода на „Възвърнатият рай“ от Джон Милтън (Издателство „Лист“) и Жела Георгиева за превода на „Хартия с воден знак“ от Горан Петрович (Издателство „Жанет 45“).

Пловдивчанинът Андрей Андреев (музиколог, педагог и общественик, директор на Пловдивската филхармония, Оперно-филхармоничното дружество и Средното музикално училище в Пловдив, преподавател в Българската държавна консерватория в София, АМТИИ, ПУ „Паисий Хилендарски“ и музикалното училище), получи наградата в категория „Автор в областта на хуманитаристиката“ за книгата „Летопис на Софийската филхармония – том I, II, III“ (Издателство „Лист“). За наградата бяха номинирани още Кирил Карталов за книгата „Цветята на нациите. Пилигрими по Камино де Сантяго“ (Издателство „Сиела“) и Милена Кирова за книгата „Българската литература през XXI век (2000 – 2022). Част втора“ (Издателство „Колибри“).

Наградата в раздела „Автор на издание за деца“ спечели Лилия Старева с книгата си „Морски приказки“ (Издателство „Жанет 45“). Другите номинирани автори бяха Зорница Христова за книгата „Мил домашен комар“ (Издателство „Точица“) и Слави Стоев за книгата „Тихата гора“ (Издателство „Точица“).

Ясен Гюзелев получи наградата в категорията „Художник или дизайн и оформление на книга” за „Всички приказки на Оскар Уайлд“, с автор Оскар Уайлд (Издателство „Колибри“). Заедно с него бяха номинирани Елена Панайотова за книгата „Писмото на мравката“, с автор Мария Донева (Издателство „Жанет 45“) и Пенко Гелев за книгата „Каква е тази врява“, с автори Елисавета Багряна и Гергана Димитрова (Издателство „Лист“).

В категория „Представяне на българската книга“ наградата отиде при Медията „Тоест“, за рубриката „#На второ четене”. Тя се състезаваше с Подкаст за обсъждане на литературни преводи „Бележка под линия” с автор Стефан Русинов и сайта „Литературни разговори” на Антония Апостолова.

Още един пловдивчанин – директорът на НБ „Иван Вазов“ Димитър Минев, получи награда. Тя бе в категория „Библиотечно дело”, в която участваха още Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов – Свищов” и Регионална библиотека „Пейо Яворов”, гр. Бургас. Наградата си Минев получи от кмета на Пловдив Костадин Димитров, който поздрави всички присъстващи с празника и посочи, че е радостен от факта, че в този специален ден на няколко пъти е имал възможността да се наслади на изкуството на български творци.

Министърът на културата Мариан Бачев обяви на финала тазгодишния носител на Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура „Христо Г. Данов” – писателят акад. Владимир Зарев. Той не успя да присъства на церемонията в Пловдив, но министър Бачев обеща в близките дни да му предаде лично отличието.