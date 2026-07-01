Топ военни музиканти със суперконцерт в Пловдив

Античният театър в Пловдив се превръща в сцена за рок, джаз и блус от двете страни на Атлантика под мотото „250 години САЩ“

Вековната сцена на Античния театър ще се превърне утре вечер в център на мащабен културен обмен, който ще свърже България и САЩ чрез езика на музиката.

На 2 юли от 19:00 ч. Античният театър ще посрещне пловдивчани и гостите на града за един истински музикален празник с много енергия и високо професионално майсторство.

Концертът под мотото „250 години САЩ“ (Freedom 250) е с вход свободен и се организира с подкрепата на Посолството на САЩ в София. За да отбележат историческия юбилей от обявяването на независимостта на САЩ, на една сцена ще излязат топ музиканти от двете страни на океана. Програмата е извън рамките на традиционното и ще предложи наелектризиращ микс от джаз и блус стандарти, класически рок парчета, поп хитове и модерно звучене.

На сцената ще видим „The Diplomats“ – Емблематичната формация от Оркестъра на Военноморските сили на САЩ в Европа (U.S. Naval Forces Europe Band), известна в цял свят със своята неповторима енергия и перфектен професионализъм.

Tennessee National Guard, 129th Army Band – Специалните гости от Оркестъра на Националната гвардия на Тенеси, които носят автентичния дух на американския Юг.

Представителният духов оркестър на ВВС на България – Нашите военни музиканти ще представят най-доброто от родната маршова и съвременна традиция, доказвайки че музиката е най-силният универсален език.

Събитието освен празник е и израз на дългогодишното партньорство, споделените ценности и културния обмен между България и Съединените щати.

Входът е свободен!

Важна забележка: Организаторите информират, че в случай на лошо време и дъжд, събитието ще се премести на закрито в Драматичен театър – Пловдив. Имайте предвид, че местата в закрития салон са ограничени, затова си осигурете навременно пристигане.