Това лято Регионален етнографски музей – Пловдив кани децата на едно различно ваканционно приключение с новата си инициатива „Лятна ЕТНОтека“ – поредица от творчески, образователни и забавни работилници, които ще превърнат музея в място за игри, открития и нови приятелства.

Основната цел на инициативата е да насърчи подрастващите да прекарват повече време далеч от екраните, като им предложи любопитни, щури и вдъхновяващи преживявания, съчетаващи творчество, знания и забавление. Освен в залите на музея, част от заниманията ще се провеждат и в новата постоянна експозиция „Светът на ютията“, а при подходящи метеорологични условия – и в красивия двор на емблематичната Куюмджиева къща.

Програмата на „Лятна ЕТНОтека“ включва разнообразни занимания, сред които рисуване на комикси, етно-викторини и образователни игри, импровизационен театър, игри за петте сетива, терапевтично месене на хляб, работилници по плъстене, цианотипия, екосмола, музикална работилничка и за изработка на кукли. Всяко занимание е създадено така, че децата да учат чрез преживяване, да развиват въображението си и да се докоснат до богатството на българските традиции и култура.

„Нашата „Лятна ЕТНОтека“ обещава незабравимо лято, изпълнено с творчество, игри, нови знания и много усмивки. Регионален етнографски музей – Пловдив кани всички малки откриватели да станат част от това пъстро ваканционно приключение, в което традициите оживяват, а ученето се превръща в истинско забавление“, коментира заместник-директорът на музея Малина Гаджева.

Всички работилници се провеждат само с предварително записване. Максималният брой участници е между 10 и 15 деца, в зависимост от спецификата на конкретното занимание.

Програма за периода 7 – 10 юли

7 юли | 10:00 – 11:30 ч.

Импровизиран театър „Шарени приказки“ (за деца и родители)

Потопете се в свят на въображение, театър и смях! Децата и техните родители ще създават приказки, ще влизат в различни роли и ще преживеят една история, която никога повече няма да се повтори.

Регионален етнографски музей – Пловдив

8 юли | 10:00 – 11:30 ч.

Рисуване на комикси

Всеки участник ще създаде собствен комикс – от идеята и героите до последния кадър. Работилницата развива въображението, творческото мислене и умението да разказваме истории чрез рисунки.

Музей „Светът на ютията“

9 юли | 10:00 – 11:30 ч.

Етно-викторина и образователни игри „Опознай България“

Каним децата на забавно пътешествие из България! Чрез викторини, загадки и игри участниците ще опознаят народните традиции, обичаи, носии, символи и любопитни факти за българската култура. Ученето никога не е било толкова забавно!

Регионален етнографски музей – Пловдив

9 юли | 12:00 – 13:30 ч.

Терапевтично месене на хляб

Да замесим хляб така, както са го правили нашите баби! Децата ще се докоснат до една от най-старите български традиции, ще научат повече за символиката на хляба и ще усетят удоволствието от творенето с ръце.

Регионален етнографски музей – Пловдив

10 юли | 10:00 – 11:30 ч.

Образователна игра „5-те сетива“

Можем ли да опознаем музея чрез слуха, допира, мириса, вкуса и зрението? Очакват ви забавни мисии, загадки и предизвикателства, които ще превърнат посещението в истинско приключение.

Регионален етнографски музей – Пловдив

Записване за участие: 0893 888 834; 032/625 654