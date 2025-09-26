Световната оперна звезда Нино Мачаидзе, наричана от критиците „Оперната Анджелина Джоли“, пристигна в Пловдив за специална вечер, посветена на най-обичаните арии за сопрано. Гала концертът ще се състои тази вечер – 26 септември, от 19 часа в Дом на културата „Борис Христов“.

Рециталът на известната грузинска певица е финалното събитие в афиша на тазгодишното издание на престижния фестивал Opera Open 2025. Под диригентството на маестро Диан Чобанов и с оркестъра на Пловдивската опера Мачаидзе ще представи избрани шедьоври от Моцарт, Пучини, Каталани, Гуно, Масне и Дворжак.

Нино Мачаидзе пристигна в града под тепетата преди ден и отправи закачлива покана към публиката в социалните мрежи. Над селфи с афиша за концерта, който се намира на Главната улица, тя написа:

„Разхождах се из града и намерих това момиче, което прилича точно на мен. Ще се видим утре вечер, скъпа пловдивска и българска публика!“

Нино Мачаидзе е сред най-търсените имена на световните оперни сцени. Кариерата ѝ включва участия в Метрополитън опера в Ню Йорк, Виенската държавна опера, Баварската държавна опера в Мюнхен, Държавната опера в Берлин, Гран Театър дел Лисеу в Барселона, Театър „Ла Моне“ в Брюксел, Парижката национална опера, Кралската опера „Ковънт Гардън“ в Лондон и Операта в Лос Анджелис.

Припомняме, че концертът бе планиран да се проведе на Античния театър това лято, но се наложи да бъде отложен заради временен проблем с гласните струни на изпълнителката. Звездата вече е напълно възстановена и се завръща на сцената.

Гала концертът ѝ тази вечер ще бъде даде старт на новия творчески сезон 2025/2026 на Държавна опера – Пловдив.

Снимка: Nino Machaidze/ Fb