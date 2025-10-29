С френската комедийна драма „Мама и чудото на живота“ продължава кино-литературният фестивал Синелибри в Пловдив в сряда. Екранизацията е по книгата „Майка ми, Бог и Силви Вартан“ с действителната история на Ролан Перес. Той е най-малкото дете в голямо семейство, което се ражда с криво стъпало. Майка му е твърдо решена да помогне на сина си да успее да ходи правилно, а филмът проследява трудностите, през които преминават. Прожекцията е тази вечер, 29 октомври, от 18:30 часа.

В четвъртък отново се срещаме с френско кино. „Далауей“ е екранизация на романа „Цветя на мрака“ със Сесил дьо Франс. Филмът разказва за писателка, която става част от творческа резиденция, в която авторите са подпомогнати от асистент – AI на име Далауей. Атмосферата, предоставена от домакините ѝ, обаче става все по-мистериозна и писателката се впуска в разследване, за да узнае какво всъщност се случва. Прожекцията е в четвъртък, 30 октомври, от 18:30 часа.

Домакин на прожекциите в Пловдив по традиция е LUCKY Дом на киното. Билети може да бъдат закупени от касата на киното и онлайн на сайта kinolucky.com.