Литературен Салон „Spirt & Spirit“ и Пловдив чете представят последния роман на Яница Радева „Годината, която започна в неделя“. Изданието е на „Жанет-45“.

Романът е написан през 2024 г. Сюжетът се развива през 1967 година в едно малко градче, в което хората живеят, обичат, губят, премълчават и оцеляват с езика от епохата, но и в скритостта на общественото разслоение.

Романът е получил номинация за наградите „Перото“, „Хеликон“ и „Хр. Г. Данов“.

Събитието е тази вечер от 19 часа в клуб „Петното на Роршах“. Модератор на срещата ще бъде поетесата Ина Иванова.

Яница Радева е автор на две стихосбирки и няколко романа. Доктор е по литература и автор на монографията „Обетован кръг. Времена и пространства в поезията на Иван Теофилов“. Една от съставителките е на сборника „De profundis, или при основанията на литературата. Юбилеен сборник в чест на Емилия Дворянова“ (2018) и на антологията „Стихопади“. Нейни текстове са публикувани в хърватското списание Poezija (2009, 2024), нюйоркското списание Absinthe (2012), иранския сборник Post Soviet (2020), списанието за литературен превод на Университета на Айова – Exchanges (2024).