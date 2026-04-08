„Класика за Великден“ ще радва пловдивчани в Градската градина

Традиционният празничен концерт „Класика за Великден“ ще зарадва пловдивчани и гостите на града на 13 април от 15 часа на открито в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“.

В тазгодишния класически концерт, организиран от Фондация за развитие на артистични таланти в партньорство с район „Централен“, ще се включи отново Академичният народен хор на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ под диригентството на д-р Гурбанов, който ще поздрави всички жители и гости на града „под тепетата“ с програма от фолклорни пиеси, посветени на големия християнски празник. Песните са от последния албум на хора.

Посетителите ще видят и атрактивните изпълнения на перкусионния ансамбъл „Престо“ към НУМТИИ „Добрин Петков“. Под звуците на перкусиите ще прозвучи Полета на бръмбъра от Римски-Корсаков, ръченицата на Панчо Владигеров, също и на пиеси от Бах, Рахманинов, Арам Хачатурян, Петко Стайнов.