От Пловдив до СЗО: „БГ Бъди активен“ с ключова роля в Европа

С назначението си в работната група, BG Бъди активен утвърждава позицията си като водещ експерт в областта на общественото здраве, социалните иновации и градската среда за спорт

BG Бъди активен бе избран за заместник-председател на тематична работна група на платформата за иновации в общественото здраве на СЗО/Европа. Това престижно признание отразява международното ниво на организацията като ключов експертен партньор в областта на общественото здраве, социалните иновации и устойчивите решения за повишаване на физическата активност и здравословния начин на живот.

През последните 15 години BG Бъди активен работи системно за изграждане на здравословни и активни общности в България. Организацията е реализирала над 200 национални и местни инициативи, обхващащи програми за деца и младежи, образователни кампании за физическа активност за подрастващи и възрастни (55+), менторски програми за училища и общности, както и публични кампании за промяна на поведението и насърчаване на здравословен начин на живот. Особено внимание, организацията отделя на градската среда като фактор за нивото на физическа активност на гражданите, чрез проекти за подобряване на средата за използването й безопасно за спорт на открито, както и стимулиране на общностни инициативи, които насърчават физическа активност и социална ангажираност сред широката публика. Опитът на BG Бъди активен в стимулирането на гражданите да участват активно в оформянето на градската среда и местни общности чрез подхода на placemaking/местоправене я утвърждава като стратегически партньор при разработването на политики и програми за обществено здраве.

В новата си роля като заместник-председател, организацията ще ръководи инициативи в рамките на тематичната група за иновации на общностно ниво в социалното поведение, като подпомага разработването на методологии за оценка и координира обмена на знания между участващите институции.

„Това назначение е признание за дългогодишния ни труд насочен към здравето на хората,“ коментира Ласка Ненова от BG Бъди активен. „Нашият опит в изграждането на активни градски и общностни пространства, внедряването на социално-поведенчески практики и създаването на устойчиви модели за здравословен живот е забелязан и оценен от организации като СЗО.“

Организацията прилага измерими индикатори за въздействие и работи по модели, основани на доказателства, като анализира поведенчески бариери, социални нагласи и инфраструктурни фактори, влияещи върху физическата активност. Ласка Ненова, част от екипа на BG Бъди активен, е активен участник в международни експертни мрежи, включително работната група „Спорт и здраве“ към инициативата SHARE 2.0 на Европейската комисия, както и член на борда на Placemaking Europe. Тя притежава магистърска степен по обществено здраве и допринася с експертизата си в разработването на политики и практики, свързани с физическата активност, градската среда и здравословния начин на живот.

Натрупаният опит в изграждане на междусекторни партньорства също е ключов фактор за международното признание от СЗО. Организацията с готовност споделя своя опит и резултати от инициативи, като се стреми към сътрудничества с институции, общини, общности и медии, които искат да развиват устойчиви модели за активен и здравословен начин на живот. За BG Бъди активен всяко партньорство е възможност да разшири въздействието си и заедно с партньорите да създаде условия за трайни положителни промени в обществото.