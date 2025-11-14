Епископската базилика се превръща в сцена на коледна светлина

Един изключителен празничен концерт, озаглавен „Коледни вдъхновения“, ще потопи пловдивчани и гости на града в магията на Коледните празници още в първите дни на декември. Величественото пространство на Епископската базилика на Филипопол в Пловдив ще се превърне в сцена на коледна светлина, красота и музика, която остава в сърцата на публиката.

Събитието ще се състои на 4 декември 2025 г., четвъртък, от 19:00 часа и в него ще вземат участие Симфониета Видин и едни от най-обичаните български музиканти – солистите Евгения Ралчева – сопран, Георги Черкин – пиано, Валерия Мирчева – мецосопран и Андрея Мирчев – тенор. Публиката на концерта ще се наслади на една емоционална вечер, изпълнена с класически шедьоври, произведения на Верди, Бизе, Бах и други велики композитори, както и с любима филмова музика, които ще донесат празнично настроение, изящество и вдъхновение.

Симфониета Видин е един от най-големите културни институти в региона с богата, над 75-годишна история и традиции. Оркестърът има многобройни изяви в страната и чужбина, включително в престижни европейски зали като Concertgebouw в Амстердам, Victoria Hall в Женева и Beethoven Hall в Щутгарт. Репертоарът им е широк, а съставът е работил с известни български и чуждестранни диригенти и солисти.

Оперната певица Евгения Ралчева е родена в Пловдив, ученичка е на световноизвестното мецосопрано Александрина Милчева. През 2000 г. завършва нейната Академия “Сакра”. Сценичният ѝ дебют е в ролята на Виолета Валери от операта „Травиата“. Солистка на Държавна опера в Русе (2006 – 2008 г.). Солистка на Държавна опера Пловдив (от 2014 г.). Носител на множество международни отличия. Евгения Ралчева е изключителна оперна певица, която се отличава с ярък сопранов глас с красив тембър и впечатляваща сценична визия. Нейният талант се проявява в широкия ѝ репертоар, който обхваща както лирични, така и по-драматични роли от италианския, френския и руския оперен фонд. Тя е ценена както за своето музикално-сценично присъствие, така и за способността ѝ да пресъздава дълбочината на персонажите си.

Пианистът Георги Черкин е един от най-изявените български пианисти от своето поколение. Роден е в София в семейство с музикални традиции. Завършва Националното музикално училище „Л. Пипков“ в София при Антонина Бонева. През 1996 е приет в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София в класа на проф. Атанас Куртев. През следващата година постъпва в Академия „Санта Чечилия” в Рим, където специализира при Серджо Пертикароли. В същия период учи и при Карл-Хайнц Кемерлинг в „Моцартеума” в Залцбург. Георги Черкин е носител на много отличия за принос в развитието на изкуството, сред които „Кристална лира”, „Златен век”, „Златна муза“, „Златно перо“ и др.

Мецосопранът Валерия Мирчева е родена в Пловдив в семейството на артисти от Пловдивската опера. Завършва Средното музикално училище в родния си град. През 1973 г. става лауреат на международния конкурс “Антонин Дворжак” в Карлови Вари, на който завоюва първа награда, златен медал и Специалната награда на Чешкото радио и телевизия. Продължава музикалното си образование в Българската държавна консерватория, след което специализира в майсторски клас по оперно пеене, актьорско майсторство и камерна музика. От 1981 г. е солистка на Пловдивската опера. Репертоарът ѝ включва централни роли в опери на Верди, Бизе, Моцарт, Чайковски, Мусоргски, Бородин, Стравински, Бърнстейн и др. Многобройни са изявите ѝ в областта на кантатно-ораториалната и камерна музика. Валерия Мирчева е гастролирала в Гърция, Малта, Испания, Германия, Дания, Швеция, Норвегия, Белгия, Холандия, Русия, Армения, Латвия, Украйна, Италия, Куба, Унгария, Чехия, Швеция, Румъния и др. Сред партньорите ѝ са звезди на оперното изкуство като Гена Димитрова, Райна Кабаиванска, Никола Николов, Бруно Себастиян, Мауро Агостини, Никола Гюзелев, Сета дел Гранде и др.

Младият тенор Андрея Мирчев е роден през 1999 г. в Пловдив в семейство на артисти от Държавна опера – Пловдив, и въпреки ранната си възраст има активна концертна дейност в страната и чужбина. Той е лауреат на редица престижни международни конкурси: Награда „Гран при“ (Голямата награда) и победител на Международния певчески конкурс „Балканска романсиада” през ноември 2018 г. Носител на Първа награда на III Международен вокален конкурс „В памет на Муслим Магомаев“ в Трускавец, Украйна (2020 г.). Финалист и носител на IV награда на Международния конкурс на оперни певци на името на Соломия Крушелницка в Лвов, Украйна (2019 г.). Финалист в XXX състезание Iris Adami Corradetti в Падуа, Италия (2021 г.). Финалист на XX Международен конкурс на оперни певци в рамките на „Sarzana Opera Festival” в Сарцана, Италия (2019 г.). Първата му професионална сценична изява е още на шестгодишна възраст, когато изпълнява ролята на сина на Пинкертон от операта „Мадам Бътерфлай“. През 2019 г. става редовен студент по класическо пеене в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София, в класа на доц. Елица Нешевска. Има активна концертна дейност и участва в спектакли и матинета в оперните театри в София, Варна, Пловдив и Бургас.

Специално участие в празничния концерт „Коледни вдъхновения“ ще вземат Хор на пловдивските момчета и Мъжки хор „Стефка Благоева“ с диригент Милка Толедова.

Диригент на целия концерт е Петър Димитров, възпитаник на НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Пианист, музиколог и диригент, реставратор на пиана и рояли и създател на Музикална къща „Престо” още през 1991 г., той е организатор на множество концерти и събития, посветени на класическата музика, част от тях с благотворителна цел.

Билети за събитието можете да закупите на билетна каса „МаскАрт“ в ДК „Борис Христов“ (телефон за връзка: 0895/619181), цялата мрежа на Eventim и онлайн на платформите maskart.bg и чрез Eventim.