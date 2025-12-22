Мяра: Мнозинството българи искат промени в Изборния кодекс

Проучване на социологическа агенция „Мяра“ показва, че според близо три четвърти от българите Изборният кодекс трябва да бъде променен преди евентуалните предсрочни парламентарни избори, докато малко над една пета са против подобни изменения.

По отношение на начина на гласуване мненията са разделени – най-голям дял от анкетираните подкрепят изцяло машинния вот, следвани от онези, които предпочитат комбинация от машини и хартиени бюлетини. По-малка част залагат само на хартиено гласуване. Ако се наложи избор между двете, повечето биха предпочели машините.

Голяма част от запитаните смятат, че липсата на приет бюджет ще се отрази негативно на жизнения стандарт. Според над половината от тях отговорността за ситуацията е споделена между всички партии, като значителна част посочват и досегашната власт.

Що се отнася до покупателната способност, около равни дялове от анкетираните казват, че тя е останала същата или се е влошила спрямо миналата година. Малка част отчитат подобрение. Данните сочат и ясно поколенческо разделение – по-младите и хората в активна възраст по-често запазват финансовите си възможности, докато при по-възрастните се отчита по-силен спад.