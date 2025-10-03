Дни на музиката в Балабановата къща кани на „Нощ в операта“

Есенното издание на Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ продължава с изключително разнообразна програма през месец октомври. Тази събота – 4 октомври, любителите на оперетното изкуство ще имат възможност да се насладят на концерта „Нощ в оперетата“, с участието на двама изявени солисти и безспорни майстори в жанра – Валентина Корчакова – сопран и Марио Николов – тенор. Техен сценичен партньор е друг изявен изпълнител, пианистът Георгиос Филаделфефс.

Валентина Корчакова – сопран

Солистка на Държавния музикален и балетен център „Стефан Македонски“, носителка на престижни награди, сред които „Кристална лира“ и отличия от конкурси в България и чужбина. Изявява се активно с водещи оркестри и на камерни сцени. Завършила е НМА „Проф. П. Владигеров“ и е усъвършенствала изкуството си при Гена Димитрова и Райна Кабаиванска.

Марио Николов – тенор, режисьор, продуцент

Едно от най-утвърдените имена на българската оперета и оперна сцена. Гастролирал е в Европа, Япония и Америка, а на сцената на Националния музикален театър изпълнява всички централни тенорови роли. Като режисьор поставя редица хитови спектакли у нас и в чужбина. Носител е на „Златна лира“ за цялостен принос, няколко „Кристални лири“ и наградата „Музикант на годината“. Познат е и като водещ на телевизионното предаване „Вечната музика“.

Георгиос Филаделфефс – тенор

Гръцки оперен певец и пианист, възпитаник на НМА „Проф. П. Владигеров“. Лауреат на престижни конкурси, дебютира като Каварадоси в „Тоска“ и оттогава има над 40 роли в репертоара си. Гостувал е на международни фестивали и е солирал с водещи оркестри в България и Европа. Концертира в престижни зали като Palau de la Música в Барселона и Auditorio Nacional в Мадрид.

4 октомври, 18.30 ч.

Балабанова къща

НОЩ В ОПЕРЕТАТА

МАРИО НИКОЛОВ – тенор

ВАЛЕНТИНА КОРЧАКОВА – сопран

ГЕОРГИОС ФИЛАДЕЛФЕФС – пиано.

Билети в мрежата на Ивентим и на място преди концерта.

Фестивалът е част от Културния календар на Община Пловдив и носител на наградите „Музикален проект на годината“ на Българското Национално радио, награда „Пловдив“ за музика, Златен медал на Министерство на културата.