Ограничават движението заради маратон

От ОП „Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с провеждането на спортно събитие „Цветен маратон“ на 4 октомври, за времето от 09:30 до 11.30 ч. /или до приключване на мероприятието/, се спира движението, включително и на автобусите от масовия градски транспорт, по бул. .„Освобождение”- южно платно – от кръстовището с бул. „Асеновградско шосе” до кръстовището с ул. „Свети Княз Борис І – Покръстител”, както и по ул. „Шипка”- северно платно – от кръстовището с ул. „Съединение” до кръстовището с бул. .„Освобождение”.

Полицията ще следи провеждането на „DECATHLON COLOR RUN“

Маршрутите на автобусни линии №4, №9, №10, №21, №25, №29, №44, №66, №93 и №99, се променят както следва:

Линия №4

Посока : ПУ – ж.к. Тракия А13

Бул. ,,Менделеев“, направо по бул. „Асеновградско шосе“, спирка №357 – „Авиомузей“, ляв завой по ул. „Цар Симеон“, ляв завой по ул. „Цв. Лазаров“, спирка №1028 – „Автоелектроника“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №107 – срещу бл. 208 и по маршрута утвърден от Об ТС.

В обратна посока:

Ул. „Съединение“, спирка №82 – блок 208, ляв завой по ул. „Цв. Лазаров“, спирка №421 – „Оптоелектроника“,десен завой по ул. „Цар Симеон“, десен завой по бул. „Асеновградско шосе“, спирка №356 – Асеновградско шосе „Мега“, направо по бул. „Менделеев“, спирка 384 – „ХоумМакс“ и по маршрута утвърден с Об ТС.

Линия №9

Посока : ИЗК ,,Марица“ – ж.к. Тракия А12

Ул. ,,Съединение“ спирка №79 – кино „Фейсис“, ляв завой по ул. „Недялка Шилева“, обратен завой на кръговото с ул. ,,Цар Симеон“, спирка №1034 – колелото на „Цар Симеон“ – последна.

В обратна посока:

Ул. „Недялка Шилева“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №109 – блок 150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански“ и по маршрута утвърден с Об ТС.

Линия №10

Посока : Ул. ,,Юндола“ – ж.к. Тракия

Бул. „Менделеев“, спирка №104 – срещу Мотоцентър, направо по бул „Асеновградско шосе“, спирка №357 – „Авиомузей“, ляв завой по бул. „Цар Симеон“, ляв завой по ул. „Цв. Лазаров“, спирка №1028 – „Автоелектроника“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №107 – срещу бл. 208, спирка №108 – срещу „детски свят“, спирка №109 – блок 150 и по маршрута утвърден с Об ТС.

В обратна посока:

Ул. „Съединение“, спирка №80 – бл. 175, спирка №81 – пред „Детски свят“, спирка №82 – блок 208, ляв завой по ул. „Цв. Лазаров“, спирка №421 – „Оптоелектроника“,десен завой по ул. „Цар Симеон“, десен завой по бул. „Асеновградско шосе“, спирка №356 – Асеновградско шосе „Мега“, направо по бул. „Менделеев“, спирка 384 – „ХоумМакс“ и по маршрута утвърден с Об ТС.

Линия №21

Посока : ТК ,,Марица“ – ж.к. Тракия А12

Ул. ,,Съединение“ спирка №79 – кино ,,Фейсис“, ляв завой по ул. „Недялка Шилева“, обратен завой на кръговото с ул. „Цар Симеон“, спирка №1034 – колелото на „Цар Симеон“ – последна.

В обратна посока:

Ул. „Недялка Шилева“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №109 – блок 150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански“ и по маршрута утвърден с Об ТС.

Линия №25

Посока : AПК – ж.к. Тракия А12

Бул. ,,Освобождение“ спирка №236 – Блок 21 , спирка №364 – блок 28, ляв завой на кръговото кръстовище с ул. ,,Св. Княз Борис I – Покръстител“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №76 – блок 62, спирка №77 – „Католически храм“, спирка №78 – ТЦ „Форум Тракия“, спирка №79 – жк „Тракия“ бл. 146, спирка №80 – жк „Тракия“ бл. 175, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №358 – блок 330, десен завой по ул. „Цар Симеон“ спирка №403 – срещу бл. 225, десен завой по ул. „Цв. Лазаров“, спирка №1028 – „Автоелектроника“ – последна

В обратна посока:

Ул. „Цв. Лазаров“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №107 – срещу бл. 208, спирка №108 – срещу „Детски свят“, спирка №109 – жк „Тракия“ бл. 150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански“, спирка №111 – „Католически храм, спирка №112 – училище „Д. Матевски“, ляв завой по ул. ,,Св. Княз Борис I – Покръстител“, десен завой по бул. „Освобождение“ и по маршрута утвърден с Об ТС.

Линия №29

Посока: ул. „Юндола“ – ж.к. Тракия А12

Ул. ,,Съединение“ спирка №79 – кино ,,Фейсис“, ляв завой по ул. „Недялка Шилева“, обратен завой на кръговото с ул. „Цар Симеон“, спирка №1034 – колелото на „Цар Симеон“ – последна.

В обратна посока:

Ул. „Недялка Шилева“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №109 – блок 150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански“ и по маршрута утвърден с Об ТС.

Линия №44

Посока : Техномаркет – ж.к. Тракия бул.,Цар Симеон“

Бул. ,,Освобождение“ спирка №236 – Блок 21 , спирка №364 – блок 28, ляв завой на кръговото кръстовище с ул. ,,Св. Княз Борис I – Покръстител“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №76 – блок 62, спирка №77 – „Католически храм“, спирка №78 – ТЦ „Форум Тракия“, спирка №79 – жк „Тракия“ бл. 146 и по маршрута утвърден от Об ТС.

В обратна посока:

Ул. „Недялка Шилева“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №109 – блок 150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански“ спирка №111 – „Католически храм, спирка №112 – училище „Д. Матевски“, ляв завой по ул. ,,Св. Княз Борис I – Покръстител“, десен завой по бул. „Освобождение“ и по маршрута утвърден с Об ТС.

Линия №93

Посока : Стъкларски завод – ж.к. Тракия Тех Парк ,,Оптела“

Бул. ,,Освобождение“ спирка №236 – Блок 21 , спирка №364 – блок 28, ляв завой на кръговото кръстовище с ул. ,,Св. Княз Борис I – Покръстител“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №76 – блок 62, спирка №77 – „Католически храм“, спирка №78 – ТЦ „Форум Тракия“, спирка №79 – жк „Тракия“ бл. 146, спирка №80 – жк „Тракия“ бл. 175, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №358 – блок 330, десен завой по ул. „Цар Симеон“ спирка №403 – срещу бл. 225, десен завой по ул. „Цв. Лазаров“, спирка №1028 – „Автоелектроника“ – последна

В обратна посока:

Ул. „Цв. Лазаров“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №107 – срещу бл. 208, спирка №108 – срещу „Детски свят“, спирка №109 – жк „Тракия“ бл. 150, спирка №110 – СОУ „Софроний Врачански“, спирка №111 – „Католически храм, спирка №112 – училище „Д. Матевски“, ляв завой по ул. ,,Св. Княз Борис I – Покръстител“, десен завой по бул. „Освобождение“ и по маршрута утвърден с Об ТС.

Линия №66

Посока : Кв,,Прослав“ – ж.к. Тракия А12

Ул. „Съединение“, спирка №80 – жк „Тракия“ бл. 175, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №358 – блок 330, десен завой по ул. „Цар Симеон“ спирка №403 – срещу бл. 225, десен завой по ул. „Цв. Лазаров“, спирка №1028 – „Автоелектроника“ – последна

В обратна посока:

Ул. „Цв. Лазаров“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №107 – срещу бл. 208, спирка №108 – срещу „Детски свят“ и по маршрута утвърден с Об ТС.

Линия №99

Посока : ТК „Марица“ – „II-ра Автоколона“

Бул. ,,Менделеев“, направо по бул. „Асеновградско шосе“, спирка №357 – „Авиомузей“, ляв завой по ул. „Цар Симеон“, ляв завой по ул. „Цв. Лазаров“, спирка №1028 – „Автоелектроника“, десен завой по ул. „Съединение“, спирка №107 – срещу бл. 208 и по маршрута утвърден от Об ТС.

В обратна посока:

Ул. „Съединение“, спирка №82 – блок 208, ляв завой по ул. „Цв. Лазаров“, спирка №421 – „Оптоелектроника“,десен завой по ул. „Цар Симеон“, десен завой по бул. „Асеновградско шосе“, спирка №356 – Асеновградско шосе „Мега“, направо по бул. „Менделеев“, спирка 384 – „ХоумМакс“ и по маршрута утвърден с Об ТС.