Свада между две фамилии доведе до стрелба в „Столипиново“

На сигнал за междусъседско сбиване в квартал „Столипиново“ се отзовали в неделя полицаи от Шесто РУ.

Полицейската проверка установила, че спречкването възникнало между две местни фамилии, а в прерасналото сбиване било стреляно във въздуха с газов пистолет. След намесата на униформените физическата саморазправа е прекратена без да има пострадали. В районното управление бил отведен единият от участниците, който произвел изстрелите, ползваното оръжие е иззето. Задържани са и други двама, счупили прозорци на близка къща.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганска проява – чл. 325, ал. 1 от НК.