Разследването на случая „Петрохан“ продължава под засилена охрана

Почти две седмици след откриването на шестте тела край хижа „Петрохан“ и във Врачанския Балкан разследването продължава при засилени мерки за сигурност. Районът около хижата остава отцепен, а следователите очакват резултатите от ключови експертизи, които трябва да дадат яснота дали трагедията е резултат от масово убийство или от убийства, последвани от самоубийства.

Сред най-важните доказателства е експертизата на натривките, която трябва да установи кой е произвел изстрелите. Първоначално бяха открити три тела в двора на хижата, а впоследствие още три – в района на връх Околчица. Всички жертви са с огнестрелни рани в областта на главата.

Резултатите от аутопсията: Две убийства и самоубийство в кемпера

Сред жертвите има и дете

Трагедията отне живота и на 15-годишно момче. Стана ясно, че през последния месец то не е посещавало училище и малко преди фаталните събития е било официално отписано. Министерството на образованието вече проверява дали са спазени всички изисквания около отсъствията и прекратяването на обучението.

Кой е сигнализирал полицията

Нова информация се появи и за човека, подал първия сигнал за телата край хижата. По данни от разследването това е мъж, близък до една от жертвите и свързан с неправителствената организация, обитавала имота. Той е открил телата и е уведомил органите на реда, след което е бил задържан за кратко и по-късно освободен. Официална информация за процесуалния му статус засега няма.

Мъжът е живеел в село Гинци със своя партньорка и според местни жители е водел усамотен начин на живот. Няколко дни след разкриването на случая той напуснал дома си, а при последваща проверка не били открити следи някой да се е връщал там. Известно е още, че е спелеолог и инструктор по пещерно гмуркане и е пътувал в чужбина заедно с част от загиналите.

Reuters за случая „Петрохан“: Необичаен и трудно обясним казус

Какво показва хронологията

Данни, представени пред депутатите, очертават и част от последните дни на групата. В края на януари трима от мъжете, придружени от непълнолетно момиче, пътували до Бургаско, а дни по-късно се върнали в София, където оставили детето. На 8 февруари сутринта е получен сигнал за изоставен кемпер във Врачанския Балкан – именно там са открити три от телата.

Следи в социалните мрежи

Разследващите са проверили и профила във Facebook на един от загиналите. Установена е активност на 3 февруари чрез IP адрес от сателитната система Starlink, локализиран приблизително в района на пещера Леденика. По-рано същия ден в профила е публикувано стихотворението „Борба“ на Христо Ботев.

Остава неясно обаче дали това означава, че мъжът е бил жив към този момент, или става дума за техническа активност. Отговорът на този въпрос е от съществено значение за определяне на точната последователност на събитията в един от най-заплетените криминални случаи у нас през последните години.