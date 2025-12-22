Засилен контрол върху продажбата и използването на пиротехнически изделия предприема пловдивската полиция с цел гарантиране на обществения ред и предотвратяване на инциденти по време на предстоящите празници.

От ОДМВР–Пловдив съобщават, че вече са започнали и ще продължат проверки на лицензираните търговски обекти, които имат право да продават пиротехника. Те трябва да работят при стриктно спазване на изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Полицията ще следи и за нерегламентирана продажба на пиротехнически изделия на места без разрешение, като при нарушения ще бъдат налагани административни санкции.

От полицията припомнят, че фирмите и търговците, които съхраняват и продават увеселителна пиротехника, трябва да разполагат с валидно разрешение от МВР, както и със специално проектирани и узаконени складове и магазини.

Експертите от ОДМВР–Пловдив отправят и редица препоръки към гражданите за безопасна употреба на фойерверки и пиратки. Сред тях са да не се използват повредени или с изтекъл срок изделия, да не се предоставят на деца, да не се палят на закрито или в съдове, както и никога да не се насочват към хора или животни. Полицията предупреждава, че употребата на алкохол при боравене с пиротехника значително увеличава риска от инциденти.

От МВР апелират за отговорно поведение, за да преминат празничните дни без произшествия и пострадали.