КриминалеНовини

Откриха труповете на двама гърци в Хисаря

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:20ч, вторник, 13 януари, 2026
0 154 Преди по-малко от минута
тролейбусни жици

В РУ-Хисаря е започнато досъдебно производство във връзка с настъпила смърт на двама мъже. Починалите са на около 70-годишна възраст, гръцки граждани.

Безжизнените им тела са открити днес преди обед на адрес в Хисаря, след като съсед съобщил на тел. 112, че от няколко дни мъжете не са забелязвани. При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие. Предполага се, че смъртта на двамата е настъпила поради задушаване от газов котлон, пригоден за отопляване.

Действията по разследване на причините и обстоятелствата около инцидента продължават под наблюдение на прокуратурата.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:20ч, вторник, 13 януари, 2026
0 154 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина