Осъдиха двама за фентанил и бягство от полицията в Пловдив

По досъдебно производство на Районна прокуратура-Пловдив са осъдени мъж и жена за незаконно държане на фентанил, неизпълнение на полицейско разпореждане и пътно хулиганство

В рамките на приключило двуседмично разследване, по досъдебно производство на Районна прокуратура-Пловдив днес, 7 август 2025 г., са осъдени И.И., на 26 г., и 22-годишната М.И.

Двамата са признати за виновни за това, че на 24.07.2025 г., в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършители, противозаконно пречили на орган на властта – полицейски служители при ОД на МВР – Пловдив, да изпълнят задълженията си, свързани с контрол върху трафик на наркотични вещества, като не изпълнили разпореждане да останат на място си с цел да бъдат задържани – престъпление по чл. 270, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

И.И. и М.И. са признати за виновни и за това, че на 24.07.2025 г., в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършители, без надлежно разрешително са държали в маловажен случай високорисково наркотично вещество – фентанил – престъпление по чл. 354а, ал. 5, т. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

И.И. е осъден и за това, че на 24.07.2025 г., в гр. Пловдив, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието е извършено при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Фолксваген“ – престъпление по чл. 325, ал. 3, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Районен съд-Пловдив е наложил на И.И. наказание от 1 година и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим, глоба в размер на 10 000 лева, както и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години.

М.И. е осъдена на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода условно с изпитателен срок от 3 години, както и на глоба в размер на 10 000 лева. Наказанията са наложени след споразумение, одобрено от Районен съд – Пловдив. Двамата обвиняеми са признали вината си.

Определението на съда е окончателно и е влязло в сила.