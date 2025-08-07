Най-новият язовир на България е готов

Язовир „Луда Яна“ се намира на 2 км от Панагюрище и по него се работи от близо десетилетие. Строежът му е започнал през 80-те години, но е прекъснат, а през 2016 г. стартира пак. Водоемът ще е вторият работещ язовир, построен след 1989 г., като първият беше язовир „Пловдивци“ в Родопите, пише Капитал.

Преди година заявката беше, че „Луда Яна“ ще е готов до края на 2024 г. От отговори от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на въпроси на „Капитал“ сега става ясно, че съоръжението вече е напълно завършено, но все още се правят тестове, затова и от него още не е потекла вода към населените места в региона. От ведомството не уточниха кога водоемът ще се въведе в експлоатация, но посочват, че проектът не се е оскъпил въпреки закъснението и смяната на строителите през годините. Изпълнителят – известната строителна компания „Джи Пи груп“, насочи към министерството за отговори на въпросите на „Капитал“.

Договорът за строителство на съоръжението е за 56.3 млн. лв., за проектиране и авторски надзор – почти 4.2 млн. лв., а този за строителен надзор – малко над 7 млн. лв. Така общата цена за „Луда Яна“ е малко над 67 млн. лв (с ДДС) и тя вече би трябвало да изцяло разплатена.

Пускането на язовира в експлоатация е особено важно за Панагюрище и околните населени места. В региона има проблеми с водоснабдяването – през 2008 г., през 2012 г. и през 2017 г. например е имало режим на водата през летните месеци.

В ръцете на природата (и министврството)

Според МРРБ строителството е приключило окончателно. През последните месеци се извършвали „довършителни дейности, почистване и благоустрояване на района“. В момента язовирът е в процес на първоначално завиряване. Това е процес, при който водоемът се пълни до т.нар. „мъртъв обем“ и е пряко зависим от атмосферните условия и геоложките характеристики на района, уточняват от ведомството.

От отговора не става ясно колко време ще отнемат тези дейности и какво предстои. Министерството пише още, че след санирането на чашата на язовира в края на 2024 г. е започнало пълненето на водохранилището, като и това е „процес, зависещ от естествени водни притоци и валежи, което го прави трудно предвидим“. Институцията не се ангажира с конкретна дата, на която язовирът ще започне реално да изпълнява функцията си.

Пред „Капитал“ кметът на община Панагюрище Желязко Гагов подчерта, че местната власт не отговаря за строежа на язовира. Имало обаче и друга причина за забавянето отвъд природните фактори. По информация от кмета на Панагюрище в хода на подготвителните дейности е бил установен технически проблем с изпускателния механизъм на язовира – съоръжение, което има ключова роля при аварийно освобождаване на вода в екстремни ситуации. Кметът уточни, че към момента ремонтните дейности се извършват от фирмата изпълнител. Това означава, че дори и язовирът да е пълен и физически изграден, без напълно изправни и сертифицирани съоръжения, не може да бъде въведен в експлоатация.

По думите на Гагов вече е изградена инфраструктура от водопроводи, която да захрани селата Бъта и Баня от „Луда Яна“, но все още предстои да се изгради инфраструктура от водопроводи за останалите села – Елшица, Левски и Попинци. Гагов допълни, че вероятно през септември ще бъде подписан акт 15, който удостоверява че самият проект отговаря на стандартите. След това ще се проведат тестове на пречиствателната станция.

