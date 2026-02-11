МВР не взели камерите от „Петрохан“ при първото си посещение

Народното събрание изслушва на открито заседание представители на Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на околната среда и водите по повод трагедията в „Петрохан“, предава OFFNews.

Искането за изслушването в пленарната зала идва от „Възраждане“ и „Има такъв народ“ (ИТН). Вътрешният министър Даниел Митов няма да е на разположение на парламента цяла седмица и не бе на изслушването. Причината за отсъствието му е неясна.

Вместо него говорят зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков – директор на ГД „Национална полиция“ и Ангел Папалезов – началник отдел „Криминална полиция“ в ГДНП. Допусната в залата по искане на ПП-ДБ бе и директорът на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Теодора Иванова.

Зам.-министърът на МВР Филип Попов (БСП) направи хронологичен разказ на събитията от гледната точка на вътрешно министерство, започвайки от намирането на трите тела край обгорената хижа „Петрохан“ на 1 февруари. От думите му стана ясно, че камерите около хижата не били иззети при първото посещение на МВР на място „заради опасността от пожара“. Устройствата били иззети по-късно.

Резултатите от аутопсията: Две убийства и самоубийство в кемпера

Попов описа разговорите на МВР с майките на Калушев и Николай Златков. Ралица Асенова обяснила, че не се намира в София и на 3 февруари ще се яви на разпит. Разпитан бил и бащата на 15-годишния Александър, открит мъртъв заедно с Калушев и 23-годишният Николай Златков – Яни Макулев.

Към този момент Макулев не иска да обяви за издирване сина си, защото смята, че е в безопасност при приятеля му Ивайло Калушев.

Разпръснатите по пода на хижата пелети били залети със запалителна течност. В джобовете на двама от мъртвите мъже били намерени запалки, каза Филип Попов.

За намерените трима мъртви край връх Околчица – Калушев, Златков и 15-годишния Александър, Филип Попов разказа информацията, вече известна по медиите. Филип Попов призова да се спази закона, че следва да има надлежно разрешение от съответния прокурор, за да даде повече данни по случая.

Подчерта, че министрите нямат право да се намесват в процесуално-следствените действия.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов също участва в изслушването, за да отговаря на въпроси за екосдружението на Ивайло Калушев – „Национална агенция за контрол на защитените територии“, и сътрудничеството на неправителствената организация с МОСВ.

Министерството и сдружението се договорили да се сътрудничат в дейности за помагане на околната среда и повишаване на информираността относно защитените зони чрез консултантска дейност, техническа, чрез обучение, както и мониторинг на защитените зони.

Генов отново подчерта, че не е спазен законът за сключване на обществени поръчки и за договорите. Показа споразумението със сдружението с печат на МОСВ отдолу.

„Няма следа кой е искал това споразумение да се случи и по какъв начин да стане“, каза министърът. Посочи, че Ивайло Калушев не се е явил на подписването на едностранното прекратяване на споразумението от страна на МОСВ.

На свой ред гл. комисар Захари Васков заяви, че тепърва трябва да се установи дали за всички оръжия има издадено разрешително.

През 2022 г. подаван сигнал, който е за споразумението, което досега се говореше. Извършена е проверка от “Икономическа полиция”, като впоследствие сигналът е препратен в Софийска градска прокуратура. През 2024 г. постъпват два идентични сигнала, в които се споменава сдружението. Сигналите идват от баба и дядо, които се оплакват от родителите на дете, за което по думите им не се полагат достатъчно грижи. В сигнала се съдържа информация, че не могат да го виждат, каза Захари Васков.

Според представителите на полицията не е ясно дали Инстаграм и Фейсбук профилите, за който в медиите се твърди, че са на Николай Златков, действително са негови.

И.ф. председател на ДАНС Деньо Денев заяви, че може да предостави ограничена информация предвид законовите ограничения за водени производства. През 2024 г. в ДНС постъпват два сигнала от едни и същи хора. И двата сигнала са с адресат Национална агенция за закрила на детето, прокуратурата и ДАНС. След приключване на проверката резултатите са изпратени на СГП през февруари 2025 г., като жалбоподателите са уведомени за това.

“Предвид обстоятелството, че във връзка със смъртните случаи се води разследване по ръководството на прокуратурата – не мога да предоставя друга информация по темата. И към момента ДАНС оказва пълно съдействие на партньорите си, в това число и с предоставянето на информация”, заяви Деньо Денев.

“Служебно ми е известно по казуса към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице заемащо висша публична длъжност към този момент за престъпление по служба”, каза още шефът на ДАНС.

При проверките си след подаването на сигналите от бабата и дядото Държавната агенция за закрила на детето не открила нищо нередно. Едва сега на 6 февруари ДАЗД се самосезирала след изказването на Яни Макулев, че синът му Александър е в неизвестност, заяви Теодора Иванова.

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов попита има ли политици, посещавали хижата, като даде за пример кметът на София Васил Терзиев.

Филип Попов отговори, че още в първите дни от МВР са казали, че една от версиите им е за „затворено общество с елементи на секта“, като в никакъв момент не е спирала работа по останалите версии. Назначена е проверка за издадените разрешителни – включително на документи 16 оръжия на Ивайло Иванов-Ивай. „Има иззети записи, и към момента се гледат и анализират“, каза Захари Васков.

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов (ДПС-НН) каза, че даването на разрешително за 16 оръжия на веднъж е безпрецедентно. Посочи, че Ивайло Иванов е посочил като място за съхранение на оръжията „място извън административните“, което се нарушава закона.

Теодора Иванова съобщи, че екипът на ДАЗД в момента е на терен в училище „Cosmos International School“, свързано със сдружението на Ивайло Калушев. По думите ѝ в рамките на един ден директорът на училището, прокламиращо, че учи на „щастие и израстване“, е излязъл в болничен.

Тошко Йорданов (ИТН) пита „има ли данни за семенна течност“ по телата на тримата открити в кемпера край Околчица, както и дали след аутопсията са били установени следи от опиати в кръвта на мъртвите. От МВР отговориха, че не могат да отговорят конкретно на въпроса, защото все още се провеждат всевъзможни експертизи.